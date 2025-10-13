Horváth Gréta betegségéről vallott: „Megvisel lelkileg és mentálisan is!”

Nincs magánéleti vagy családi problémája, de kevésbé aktív a közösségi médiában, mint korábban. Most arról posztolt a Farm VIP második helyezettje, Horváth Gréta, hogy egy betegség kínozza.
Horváth Gréta Instagram oldalán egy követője kérdésére bevallotta, hogy nincs túl jól. „Nincs magánéleti, családi problémám, nem ez a bajom. Küzdök egy betegséggel, és ez megvisel lelkileg, mentálisan” – írta.
„Most semmihez sincs kedvem. De biztosan változik majd, ha nem ebben a hullámban leszek” – jegyezte meg a realityszereplő. Mint írta, „más erőre van szüksége, mint eddig”, és ígéri, hogy a későbbiekben alaposabban beszámol majd arról, min megy keresztül. „Most nem érzem ezt a nagy közlésvágyat” – tette hozzá.
A 11 éves fiáról nem posztol, mert bőven elég neki ez a közösségi médiában tett jelenlét, a gyerekét nem akarja belekeverni. Követői hiányolják az élő bejelentkezéseket, erre azt válaszolta, hogy neki is hiányoznak, de visszatér, ha jobban lesz. Idén eljutott Egyiptomba, de mint írta, két külföldi nyaralása is lett volna, de ezeket le kellett mondani – viszont jövőre viszont a tengerhez menne, búvárvizsgát tervez.
Azt éreztem korábban, hogy kevés vagyok, hogy kiszakad a lelkem, hogy mindig lecserélhető vagyok... Mindig van az embernél szebb és jobb. Én nagyon hűséges vagyok, addig kapaszkodom valakibe, míg ki nem szakad a kezem… Ha megígérem. És kétszer kudarcot vallottam
– emlékezett . Mint ismert, idén, a TV2 Farm VIP ötödik évadjában Nagy Zsolt Leo vitte el a fődíjat, Horváth Gréta így lemaradt a 13 millió forintról, de lelkileg sokat jelentett neki ez a reality, megerősödött, és érezte, hogy számítanak rá, támasza lehet másoknak.
„Utána nagyon nehéz évek jöttek, nagyon sok bántást kaptam az elmúlt években, félreismertek az emberek. Elpusztították a lelkem nőként és emberileg is. Nagyon nehéz volt hinni magamban, hogy képes vagyok bármire, vagy számítok valakinek” – magyarázta. A realityszereplő elárulta, hogy korábban csak a családja támogatta, de benn, a Farm VIP-ban rájött, hogy ő nem „elhanyagolható és eldobható.”
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.