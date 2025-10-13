Horváth Gréta betegségéről vallott: „Megvisel lelkileg és mentálisan is!”

Horváth Gréta Instagram oldalán egy követője kérdésére bevallotta, hogy nincs túl jól. „Nincs magánéleti, családi problémám, nem ez a bajom. Küzdök egy betegséggel, és ez megvisel lelkileg, mentálisan” – írta.

Horváth Gréta most nincs jó passzban, de ígéri, visszatér (Fotó: Tv2)

„Most semmihez sincs kedvem. De biztosan változik majd, ha nem ebben a hullámban leszek” – jegyezte meg a realityszereplő. Mint írta, „más erőre van szüksége, mint eddig”, és ígéri, hogy a későbbiekben alaposabban beszámol majd arról, min megy keresztül. „Most nem érzem ezt a nagy közlésvágyat” – tette hozzá.

Horváth Gréta gyereke a legfontosabb számára

A 11 éves fiáról nem posztol, mert bőven elég neki ez a közösségi médiában tett jelenlét, a gyerekét nem akarja belekeverni. Követői hiányolják az élő bejelentkezéseket, erre azt válaszolta, hogy neki is hiányoznak, de visszatér, ha jobban lesz. Idén eljutott Egyiptomba, de mint írta, két külföldi nyaralása is lett volna, de ezeket le kellett mondani – viszont jövőre viszont a tengerhez menne, búvárvizsgát tervez.

Horváth Gréta párjaival nem sikerültek túl jól a kapcsolatai

Azt éreztem korábban, hogy kevés vagyok, hogy kiszakad a lelkem, hogy mindig lecserélhető vagyok... Mindig van az embernél szebb és jobb. Én nagyon hűséges vagyok, addig kapaszkodom valakibe, míg ki nem szakad a kezem… Ha megígérem. És kétszer kudarcot vallottam

– emlékezett . Mint ismert, idén, a TV2 Farm VIP ötödik évadjában Nagy Zsolt Leo vitte el a fődíjat, Horváth Gréta így lemaradt a 13 millió forintról, de lelkileg sokat jelentett neki ez a reality, megerősödött, és érezte, hogy számítanak rá, támasza lehet másoknak.

A Farm VIP-t nem nyerte meg, de jót tett a lelkének

Fotó: TV2

„Utána nagyon nehéz évek jöttek, nagyon sok bántást kaptam az elmúlt években, félreismertek az emberek. Elpusztították a lelkem nőként és emberileg is. Nagyon nehéz volt hinni magamban, hogy képes vagyok bármire, vagy számítok valakinek” – magyarázta. A realityszereplő elárulta, hogy korábban csak a családja támogatta, de benn, a Farm VIP-ban rájött, hogy ő nem „elhanyagolható és eldobható.”