Megdöbbentő vallomást tett Horváth Gréta: ezt a bűzt imádja legjobban

Horváth Gréta, a Farm VIP 2025 ötödik évadában óriási teljesítményt nyújtott, s bár a fináléból végül Leo került ki győztesen, Gréti hozhatta el a legjobb női játékos címet. A csinos édesanya azóta visszatért mindennapi teendőihez, nemrég saját márkáját is elindította, és rendszeresen megosztja élettapasztalatait is a követőivel.

Horváth Gréta meglepő tulajdonságairól vallott, kiderült, hogy néhány kifejezetten jól jött a Farm VIP-ben (Fotó: Tv2)

Horváth Gréta, Farm VIP: Elárulta a legnagyobb titkait

Gréti legfrissebb, 24 óráig elérhető Instagram történetében meglepő dolgokat árult el saját magáról. Ilyen például, hogy imádja a poloska szagát, aminek a hallatán jó eséllyel sokaknak elkerekedik a szeme, hiszen a kártékony rovart épp azért nem szoktuk lecsapni, mert elviselhetetlenül büdös. Az influenszer ezzel szemben mindig megmondja a bogárnak, hogy keressen magának másik helyet a házban, ahol a többiek nem bántják, ő biztosan nem fogja lebuktatni. Aztán elárulta azt is, hogy ha meghallja a repülő hangját, azonnal elalszik, így vele nem annyira nagy élmény így utazni, lévén felszállástól leszállásig „nincs a testében”. Ugyanakkor bárhol képes leülni, nem érdekli, „mekkora retek van” és milyen ruhában van éppen, csak leül, és kész. Jó szokása egyébként vélhetően az Ázsia Expresszben és a Farm VIP forgatása alatt is jól jöttek neki, mint ahogy az is, hogy:

nem irigy a kajájára (kivéve a kesudióra);

mindig az apokalipszisre készül, így állandóan van a táskájában olyan dolog, amiért más kinevetné;

mindent megeszik, ha versenyről vagy fogadásról van szó, még azt is, amitől amúgy undorodik;

végül – bár ezt az előbbiek mellett bőven elnézzük neki – van egy felmosó, amit személyiséggel ruházott fel, és a tesóját azzal piszkálja, kergeti gyerekkora óta.

Olvasva ezeket, egyértelműen körvonalazódni látszik, hogy mely jó tulajdonságok segítették őt hozzá ahhoz, hogy az Ázsia Expresszt anno megnyerje, és a Farmról is ő kerüljön ki női győztesként. Gréti egyébként bármiből tud ételt főzni, ami nemcsak saját bevallása szerint van így, hanem a Farm VIP szereplői is többször megerősítették. A sárga csapat tagjai korábban egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy a pajtában rendszeresen Gréti főzött rájuk és ha ő nem lett volna, kis túlzással éhen haltak volna. Egyébként ez összefüggésben lehet azzal, hogy mindig a világvégére készül, így aztán ha tényleg olyan körülmények között kell helytállnia egy ország szeme láttára, ahol még telefon sem lehet nála, akkor se kerül nagy bajba. Ugyanakkor ezek pont olyan műsorok voltak, ahová mindennel telepakolt női táskát is tilos volt vinni. A Farmon például jól jött volna neki egy hajszárító: mint azt nemrég a Tények Pluszban elmesélte, a hideg vizes hajmosás után az ő derékig érő haja még a rekkenő hőségben is órák alatt száradt csak meg. Ezenkívül kiderült az is, amit eddig is sejteni lehetett: Judie-val életre szóló barátságot kötöttek a műsorban.