Hátborzongató visszaélés, feljelentést tett a Farm VIP sztárja

A Farm VIP 2025 legjobb női versenyzője a műsornak köszönhetően most még inkább a figyelem középpontjába került. Bár az ötödik évadot nem nyerte meg, a nézők szívét mindenképpen, hiszen nagyon sokan drukkoltak neki, a műsorban tanúsított alázatossága és szorgalma miatt sokaknak még inkább kedvencévé vált. Horváth Gréta fogyása korábban is kifejezetten érdekelte az embereket, most azonban csalók is rajta keresztül próbálnak nyereséghez jutni.

Farm VIP: Horváth Gréta nevével a mesterséges intelligencia által generált videóval éltek vissza (Fotó: TV2)

Farm VIP szereplők: Gréti a legodaadóbb volt, most sem a visszaélés aggasztja leginkább

Horváth Gréta közösségi oldalain kapott privát üzenetek miatt figyelt fel a csalásra, amely szerint egy hamis fogyókúrás terméket próbáltak értékesíteni az ő nevével. Ehhez sokkoló videót is készítettek a mesterséges intelligencia segítségével. A videó annyira jól sikerült, hogy Gréti családja, sőt ő maga is ijesztőnek találta a hasonlóságot. Gréti a TV2 Tények Plusz adásában mesélt a döbbenetes esetről.

Sokan kérdezték, hogy tényleg ennek a terméknek köszönhetően fogytam-e le és nem értettem, hogy miről beszélnek, mert én korábban minden ilyen megkeresésre nemet mondtam. Aztán küldtek egy videót, ami számomra baromi félelmetes volt, mert még engem is megtévesztett. A hangszín nagyjából stimmelt, de ezek nem az én szavaim és nem is az én gondolataim.

Grétit még párja családja is megkereste és a termék felől érdeklődött, ekkor már tudta, hogy nagy a baj.

Az volt egészen döbbenetes, hogy a párom családja is felhívott és megkérdezte, hogy tényleg működik-e ez a kávé. Az a baj, hogy az idősebb emberek, akik nem fogyasztanak napi szinten social média tartalmakat és nem ismerik az életutamat, esetleg nem tudják, hogy nekem ez a fogyás két évembe telt, így simán elhihetik, hogy én szerepelek ezen a videón.

Horváth Grétát nem is feltétlenül a róla elterjesztett álvideó háborította fel, hanem az hogy a hamis profiljával reklámozott kávé akár megbetegítheti a gyanútlan vásárlókat. „Azt sem tudjuk, hogy mi van benne, lehet, hogy mérgező, vagy veszélyes lehet az emberi szervezetre. Megmondom őszintén, nem sokat gondolkodtam, tettem feljelentést” Gréti tehát arra kéri az embereket, hogy semmilyen terméket ne vásároljanak, amit a nevével hirdetnek, főleg azért mert mint ismeretes, Grétának már saját márkája van. A fogyasztószerekben pedig ő sem hisz, kizárólag az életmódváltásban.