Csuti érzékeny szavakkal búcsúzott Kathi Bélától

Az influenszer megható sorokkal búcsúzott kedves ismerősétől.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.08. 16:20
A magyar sportvilágot egyként rázta meg Kathi Béla halálának híre. A sportoló mindösze 46 évesen hagyta itt az életet, amikor ciprusi nyaralása alatt bicikli balesetet szenvedett. Számos sportoló szívszorító szavakkal búcsúzott a sportolótól, köztük Szabó András 'Csuti' is, aki az Instagramon köszönt el kedves ismerősétől.

A magyar sportéletet megrázta Kathi Béla hirtelen halála Fotó: Katona Tibor / MTI

Nehezen jönnek ezek a sorok… Először az újságban láttalak, majd testközelből láttalak és hallottalak, aztán úgy alakult az élet, hogy egyre gyakrabban találkoztunk…sok mindenről beszélgettünk és még többet nevettünk… pár nappal a tragédia előtt azt mondtad, hogy minden qrva jó…de most nem az…hatalmas űrt hagytál magad után, fura érzés a teremben lenni, megváltoztak az energiák és csendesebb lett minden…büszke vagyok, hogy ismerhettelek…sosem feledlek

- írta az influenszer a kép alá, amin Csuti a képen egy fehér rzózsát tart a kezében, Kathi Béla képe mellett.

Az országosbajnok sportoló olyan erős koponyasérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Három nappal felesége születésnapja után hunyt el.

 

