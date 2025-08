„A halálról is beszéltünk” – Katus Attilát összetörte a gyász! Képtelen felfogni Kathi Béla halálát

Kathi Béla halála sokkolta az egész országot. A hazai sportvilág kiemelkedő alakjai emlékeztek meg a testépítőbajnokról, Katus Attila pedig a Metropolnak idézte fel a közös emlékeket.

Kathi Béla felesége és gyerekei társaságában éppen nyaralni volt, amikor megtörtént a tragédia (Fotó: Katona Tibor / Mediaworks)

„Kapcsolatunkat a kölcsönös tisztelet jellemezte”

„Még alig tértem magamhoz, mióta reggel olvastam a róla szóló híreket. Egy ikon volt, megérdemelten ült a sportága trónján” – kezdte a Metropolnak nyilatkozva a hazai sportaerobik kiemelkedő alakja.

Nagysága nemcsak testalkatában és sportteljesítményében mutatkozott meg, hanem a személyiségében, szívében is. Bár fiatalabb nálam, példaképként tekintettem rá, kapcsolatunkat pedig a kölcsönös tisztelet jellemezte. Bármikor megkérdeztem, hogy hogy van, mindig őszintén rávágta, hogy jól – akkor is, amikor tudtam, hogy voltak éppen problémái

– idézte fel Katus Attila.

Katus Attila a sport kapcsán ismerkedett meg Kathi Béla testépítővel, akivel igen mély beszélgetései is voltak (Fotó: MediaWorks)

„Katus Attila: Kathi Béla számomra csillagos ötös volt emberségből”

„Nálam nem a sportteljesítmény a mérvadó, hanem, hogy ki milyen ember: Kathi Béla pedig számomra csillagos ötös volt emberségből. Az a sportoló, aki gondolkodott is! Többször filozofálgattunk, spirituális témákról és a halálról is beszéltünk. Nagyon szerette az életet, így pedig még szomorúbb, hogy egy életigenlő, sportos, fiatal ember egy ilyen bagatell baleset miatt veszíti életét – bár a tragédia részleteit nem tudom. Az biztos, hogy sport- és üzletemberként is maradandót alkotott, az emlékét pedig sokáig őrizni fogjuk” − ígérte az edző. Katus Attila Instagram oldalán is megemlékezett a sportolóról.

Ahogy azt a Bors is megírta, Kathi Béla biciklis balesetben vesztette életét: „Mély megrendüléssel és felfoghatatlan fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett barátunk, sporttársunk, egy ország példaképe, Kathi Béla 2025. július 31-én, ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel, egy biciklibaleset következtében elhunyt” – írta a közösségi oldalán a Scitec Gold Fitness Club.

Kathi Béla magyar testépítő, erőemelő, kétszeres Superbody abszolút győztes, WABBA-világbajnok, erőemelésben és fekvenyomásban is országos bajnok, és saját edzőtermének vezetője volt.