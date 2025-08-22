RETRO RÁDIÓ

Tömegkarambol történt a Kurta utcában, nagy a baj

Az érintett szakaszon irányítás mellett halad a forgalom.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.08.22. 16:50
Rohantak a tűzoltók, miután három gépkocsi ütközött össze Debrecenben, a Kassai úton, a Kurta utcai kereszteződésnél.

Összesen heten utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon - írja a katasztrófavédelem.

 

