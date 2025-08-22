Tömegkarambol történt a Kurta utcában, nagy a baj

Az érintett szakaszon irányítás mellett halad a forgalom.
Rohantak a tűzoltók, miután három gépkocsi ütközött össze Debrecenben, a Kassai úton, a Kurta utcai kereszteződésnél.
Összesen heten utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon - írja a katasztrófavédelem.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.