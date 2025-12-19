Vérfagyasztó felirat, ismeretlen folyadékok: sötét titkokat rejt az elhagyatott kísérleti sertéstelep
Hátborzongató helyen járt egy magyar urbexes. Rejtély, hogy mi történhetett az elhagyatott kísérleti sertéstelepen.
Rejtélyesen tűntek el egy kísérleti sertéstelep dolgozói. A fogason egy fehér köpeny, amit régóta nem öltött magára senki, a malacokról pedig képek lógnak a falon. Hátborzongató dolgok történhettek a telepen.
A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt már. Megmozgatta az emberek fantáziáját például a puszta közepén talált titokzatos diszkó, ahonnan eltűntek a bulizó fiatalok, vagy az elhagyatott magyar panzió, de a régi gyár földalatti óvóhelye is sokakat foglalkoztatott. Most egy kísérleti sertéstelepre látogatott.
Az épület vérfagyasztó hangulatot áraszt: „Hulla boncoló” olvasható a felirat egy vasajtón. Helyenként beszakadt a mennyezet, az asztalon álló üvegcsékben ismeretlen eredetű folyadékok vannak...
Nézd meg te is, hogy mit rejt az elhagyatott kísérleti sertéstelep, az alábbi képre kattintva galéria nyílik:
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztház, tanya. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
