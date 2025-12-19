Vérfagyasztó felirat, ismeretlen folyadékok: sötét titkokat rejt az elhagyatott kísérleti sertéstelep

Rejtélyesen tűntek el egy kísérleti sertéstelep dolgozói. A fogason egy fehér köpeny, amit régóta nem öltött magára senki, a malacokról pedig képek lógnak a falon. Hátborzongató dolgok történhettek a telepen.

Fehér köpeny lóg a kísérleti sertéstelep folyosóján / Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt már. Megmozgatta az emberek fantáziáját például a puszta közepén talált titokzatos diszkó, ahonnan eltűntek a bulizó fiatalok, vagy az elhagyatott magyar panzió, de a régi gyár földalatti óvóhelye is sokakat foglalkoztatott. Most egy kísérleti sertéstelepre látogatott.

Az épület vérfagyasztó hangulatot áraszt: „Hulla boncoló” olvasható a felirat egy vasajtón. Helyenként beszakadt a mennyezet, az asztalon álló üvegcsékben ismeretlen eredetű folyadékok vannak...

