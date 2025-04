Értékes kincseket rejtett az elhagyatott Tolna vármegyei ház – galéria

Különleges elhagyatott házra bukkantak Tolna vármegyében. A takaros kis házikóban egy idős néni élhetett, aki megszállottan gyűjtötte a tengerek kincseit. Rengeteg csigaház, kagyló, korall és tengericsillag díszítette a vitrinjeit, asztalait és szinte mindent, ahol még volt hely az ereklyéi számára. Vélhetőleg az unokái ajándékozták meg a látogatásaik során a sok gyűjtői darabbal.

A kincs egy része – Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, több ezer helyen járt már. Többek között megmozgatta az emberek fantáziáját a puszta közepén talált titokzatos diszkó, ahonnan rejtélyesen tűntek el a bulizó fiatalok, de a magyar irodaház rejtélye is sokakat foglalkoztatott. Most az elhagyatott Tolna vármegyei „csigaházas” házban járt, ahol maga is meglepődött, mennyi kincs rejtőzik.

Kincseket rejt a ház

A ház évek óta lakatlan, az egykori tulajdonosa minden értékét hátrahagyta. A falak még őrzik a boldog idők emlékeit és a szomorú pillanatok titkait. A tengeri kincsek mellett, a szekrényekben ruhák lógnak, az egyik asztalon rengeteg kristályüveg sorakozik. A régi Singer varrógépben még ott a befűzött fehér cérna, de már senki nem fejezi be azt a munkát, amit valaki elkezdett. Azt nem lehet tudni, hogy mikor és miért vált lakatlanná a ház és azt sem, hogy pontosan mi történhetett a családdal.

