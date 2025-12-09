Plakátok és gázálarcok: titkos óvóhely rejtőzik egy magyar gyár alatt - Galéria

Hatalmas vasajtó vezet a földalatti óvóhelyre, ami egy magyar gyár alatt épült. A termekben rengeteg titkos irat, gázálarc, gyógyszeres doboz és fehér zászló hever szanaszét. Az egyik szobában sok színes, munkavédelmi utasításokat hirdető plakát kapott helyet. Az óvóhely a szocializmus idején épülhetett és valószínűleg hosszú évek óta nem járt benne senki.

Az óvóhely a szocializmus idején épülhetett / Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt már. Megmozgatta az emberek fantáziáját például a puszta közepén talált titokzatos diszkó, ahonnan eltűntek a bulizó fiatalok, vagy az elhagyatott magyar panzió, de a titkos kutatótábor is sokakat foglalkoztatott. Most egy magyar gyár földalatti óvóhelyén járt.



