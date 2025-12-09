Plakátok és gázálarcok: titkos óvóhely rejtőzik egy magyar gyár alatt - Galéria
Titkos helyiséget találtak egy magyar gyár alatt. Az óvóhelyen mindent hátrahagytak.
Hatalmas vasajtó vezet a földalatti óvóhelyre, ami egy magyar gyár alatt épült. A termekben rengeteg titkos irat, gázálarc, gyógyszeres doboz és fehér zászló hever szanaszét. Az egyik szobában sok színes, munkavédelmi utasításokat hirdető plakát kapott helyet. Az óvóhely a szocializmus idején épülhetett és valószínűleg hosszú évek óta nem járt benne senki.
A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt már. Megmozgatta az emberek fantáziáját például a puszta közepén talált titokzatos diszkó, ahonnan eltűntek a bulizó fiatalok, vagy az elhagyatott magyar panzió, de a titkos kutatótábor is sokakat foglalkoztatott. Most egy magyar gyár földalatti óvóhelyén járt.
Nézd meg, mit rejt a titkos óvóhely! Galériánk az alábbi képre kattintva nyílik meg:
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztház, tanya. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
