Fűszerek a polcon, szódásszifon az asztalon: rejtélyesen tűntek el a panzió vendégei - Galéria!

Kísérteties épületet találtak a hegyek ölelésében. A panzió falai súlyos titkokat őriznek.
A hegyek ölelésében áll egy elhagyatott panzió, ahonnan rejtélyes körülmények között tűntek el a lakók.
A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt már. Megmozgatta az emberek fantáziáját például a puszta közepén talált titokzatos diszkó, ahonnan eltűntek a bulizó fiatalok, vagy az elrejtett világháborús bunker, de a titkos kutatótábor is sokakat foglalkoztatott. Most egy elhagyatott magyar panzióban járt.
A panzió hosszú évek óta üresen áll. A konyhában mindent hátrahagytak, rengeteg fűszer sorakozik a polcokon, az asztalon ottmaradt a félig üres szódásszifon. Az egyik szoba fogasán egy télikabát lóg, a földön pedig egy játékbaba hever.
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg, és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
