Fűszerek a polcon, szódásszifon az asztalon: rejtélyesen tűntek el a panzió vendégei - Galéria!

A hegyek ölelésében áll egy elhagyatott panzió, ahonnan rejtélyes körülmények között tűntek el a lakók.

A panzió padlóján egy játékbaba fekszik / Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt már. Megmozgatta az emberek fantáziáját például a puszta közepén talált titokzatos diszkó, ahonnan eltűntek a bulizó fiatalok, vagy az elrejtett világháborús bunker, de a titkos kutatótábor is sokakat foglalkoztatott. Most egy elhagyatott magyar panzióban járt.

A panzió hosszú évek óta üresen áll. A konyhában mindent hátrahagytak, rengeteg fűszer sorakozik a polcokon, az asztalon ottmaradt a félig üres szódásszifon. Az egyik szoba fogasán egy télikabát lóg, a földön pedig egy játékbaba hever.

Nézz be te is az elhagyatott panzióba! Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig: