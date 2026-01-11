Döbbenetes kijelentést tettek a tudósok: ezzel a technikával kommunikálnak egymással a földönkívüliek

Elképesztő kijelentések láttak napvilágot a fejlett földönkívüli civilizációk kommunikációjával kapcsolatban. A tudósok jelenleg úgy vélik, az idegenek a szentjánosbogarakéhoz hasonló technikával, azaz villogó fényekkel kommunikálhatnak egymással az űrben – ennek segítségével pedig könnyebb lenne észlelni is őket, amennyiben változtatnánk a hozzáállásunkon. A Cornell Egyetem szakértői szerint az idegenek utáni keresést az emberközpontú elképzelések vezérlik azzal kapcsolatban, pontosan hogyan is nézhetnek ki és viselkedhetnek, noha – ahogy arra rámutattak – nem az ember az egyetlen intelligens faj a Földön, amely képes a kommunikációra: így például a szentjánosbogarak is a fényeken keresztül lépnek kapcsolatba egymással.

A földönkívüliek utáni kutatásra egészen új lehetőségek nyílhatnak / Fotó: unsplash (illusztráció)

Így kommunikálnának egymással a földönkívüliek?

Példának okáért a bolygónk technológiai tevékenységének legkorábbi jelei az emberi faj által feltalált rádióadásból származnak. A rádióadásaink jelentősége, valamint az a tény, hogy a rádió könnyen továbbítható kozmikus távolságokon keresztül, odáig vezetett, hogy ezek a hullámhosszok a korai SETI-erőfeszítések [interdiszciplináris tudományág, melynek célja a földönkívüli, intelligens élet felfedezése] elsődleges célpontjává váltak

– magyarázták a szakértők.

Hozzátették, szerintük idáig túlságosan az emberi technológiára koncentráltunk, a kutatásaik során pedig több tucat pulzárt, gyorsan forgó neutroncsillagot elemeztek, amelyek sugárzást bocsátanak ki. Ugyanakkor nem gondolják, hogy ezek bármilyen földönkívüli jelhez kapcsolódnának, de, mint mondták, a felfedezésük hasonló folyamat lehet, mint a szentjánosbogár-szerű földönkívüli kommunikáció észlelése.

A szentjánosbogár jellegzetes villanássorozata lehetővé teszi az azonos fajba tartozó egyedek azonosítását párzás céljából. Bármely földönkívüli intelligencia, amely ezt a módszert használja a jelenlétének közlésére, valószínűleg sokkal fejlettebb, mint a Földön jelenleg elérhető technológiai szint

– jelentették ki a kutatók, akik szerint másfajta jeleket is keresnünk kellene, például a szentjánosbogarakéhoz hasonló villanásokat, annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb hálót vethessük ki az idegen élet utáni kutatás során – írja a Daily Star.