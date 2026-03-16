Ez lehet a vége, napokon belül kirúghatják Arne Slotot

A Vörösök vezetői ismét válaszút elé állították a holland trénert. Arne Slot komoly ultimátumot kapott a Liverpool-Galatasaray Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.16. 15:15
A Vörösök játéka az elmúlt hetekben látványosan visszaesett az Anfielden, vasárnap este pedig csalódást keltő, 1-1-es döntetlent játszottak a kiesés elől menekülő Tottenham ellen, melyen Szoboszlai Dominik ismét egy hatalmas szabadrúgásgóllal hívta fel magára a figyelmet. A döntetlen után Arne Slotot ismét kifütyülték a Liverpool szurkolói, sőt spanyol lapértesülések szerint a szerdai (21:00) Liverpool-Galatasaray Bajnokok Ligája-mérkőzés akár az utolsó is lehet számára a kispadon, amennyiben az angolok nem jutnak tovább.

Liverpool-Galatasaray Bajnokok Ligája-párharc első mérkőzését 1-0-ra a törökök nyerték, így a Vörösöknek van mit ledolgozniuk a visszavágón. Az Anfield Roadon azonban minden esélyük megvan a fordításra, ha csak a statisztikát nézzük: a Liverpool legutóbbi 15 hazai mérkőzéséből nyolcat megnyert, négyszer döntetlent játszott, és mindössze háromszor kapott ki.

A spanyol sajtó szerint azonban a képlet egyszerű: ha a Liverpool továbbjut, Arne Slot marad a csapat élén. Ha viszont kiesnek, a holland vezetőedzőt azonnal meneszthetik. Ennek a Vörösök szurkolói minden bizonnyal nagyon örülnének, hiszen a közösségi oldalakon sokan azt írták, hogy már régen meneszteni kellett volna, és nem lett volna szabad eddig várni.

 

