A klubvezetők mondták Arne Slot szemébe, döntöttek róla Liverpoolban
A klubvezetők álláspontja továbbra is változatlan Arne Slotról. A Liverpool sportigazgatója és vezérigazgatója a holland vezetőedző füle hallatára mondták el a véleményüket.
Az utóbbi időben egyre többen megkérdőjelezik Arne Slot vezetőedző helyét a Liverpool kispadján – főleg mióta Xabi Alonso távozott a Real Madridtól –, de a klubvezetés teljes mellszélességgel kiáll a holland szakember mellett.
Arne Slot a Liverpool edzője marad
Ha egyszer megvan a megfelelő ember, és hiszel ebben az emberben, akkor nem ítélkezel felette nap mint nap. Együtt dolgoztok azon, hogy közösen elérjetek valamit
– mondta Richard Hughes sportigazgató abban a podcast adásban, amelyben Arne Slottal együtt szerepelt.
Segített, hogy egyszerre jöttünk? Lehetséges. Szerintem viszont fontosabb, hogy már az első pillanattól kezdve jól működünk együtt.
– tette hozzá a sportvezető, aki kulcsszerepet játszik a Liverpool átigazolásaiban, valamint a játékosok szerződéseivel kapcsolatos döntésekben. Richard Hughes kiemelte, minden, ami pedig a mérkőzésnappal, a csapat kiválasztásával és a taktikával kapcsolatos, az Arne Slot hatásköre.
Szerintem nagyon fontos, hogy ebbe ne szóljunk bele. Természetesen beszélünk a futballról és a teljesítményekről, de mindig hagyom, hogy Arne irányítson
– idéz a This Is Anfield a sportigazgató szavait, akiben mindig megfogalmazódik a vélemény egy-egy ilyen beszélgetés közben, de meg szokta várni a megfelelő pillanatot arra, hogy ezt a holland szakemberrel is közölje.
A podcast adásban a sportigazgatón és Arne Sloton kívül részt vett még Billy Hogan, a Liverpool vezérigazgatója is, aki elmondta, a szezonban tapasztalt nehézségek ellenére a klub álláspontja nem fog könnyen megváltozni a holland vezetőedzőről. Hozzátette, szükség van egy bizonyos fokú türelemre, bármennyire is nehéz ez ebben a világban, amiben élünk.
