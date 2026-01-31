Könnyek az Anfielden, szívszorító dráma tette felejthetetlenné a Liverpool győzelmét
Szoboszlai Dominikék csapattársa megkönnyezte a hajrágólját. Ibrahima Konaté édesapja halála után tért vissza a Liverpoolba.
Január utolsó napján, sorozatban négy döntetlen és egy vereség után a Liverpool megszerezte első 2026-os győzelmét az angol labdarúgó Premier League-ben. A címvédő hátrányból fordítva 4-1-re lelépte a vendég Newcaste Unitedet. Habár Hugo Ekitiké duplázott, Florian Wirtz pedig mesteri góllal és gólpasszal remekelt, Szoboszlai Dominikék hőse a végeredményt a 93. percben közelről beállító Ibrahima Konaté volt, aki megkönnyezte a találatát.
Az idén gyengén teljesítő francia védő családi tragédia után tért vissza a Poolba. Édesapja halála miatt kihagyott két Bajnokok Ligája-meccset és a legutóbbi, Bournemouth elleni bajnoki vereséget (2-3) is. Ilyen előzmények után jött a Newcastle elleni, szerencsésen a kapuba pattogott hajrágólja, ami az eredmény szempontjából talán nem jelentett sokat – Konaténak és a csapattársainak annál inkább! A liverpooli játékosok átérezték, milyen jelentőséggel bír számára, hogy betalált: egymás után ugrottak a nyakába, ölelték-csókolták, majd vigasztalták, amikor elragadták az érzelmei és megkönnyezte a történteket.
Még Alisson Becker kapus is odarohant hozzá a túloldalról, annyira átérezte Konaté fájdalmát.
Ibrahima Konaté kötelességének érezte, hogy visszatérjen
"Nem találom a szavakat, amelyek kifejeznék, mit ézek most. Az elmúlt két hét nagyon nehéz volt számomra és a családomnak, de ez az élet része.
Láttam, mennyi sérültje van a csapatnak. A menedzserünk azt mondta, ráérek, nem kell sietnem a visszatéréssel, de úgy éreztem, segítenem kell.
Hihetetlen volt ma az Anfield atmoszférája, erre lesz szükségünk egészen a szezon végéig – nyilatkozta a 26 éves Ibrahima Konaté a Liverpool-Newcastle meccs lefújása után, még mindig könnyektől csillogó szemmel, míg az emlegetett menedzser, Arne Slot vezetőedző így fogalmazott róla:
– Beszéltünk néhányszor, de ezek magánügyek, köztünk kell maradniuk. Ilyen helyzetben nyilván mindenkinek időre van szüksége, hogy a családjával legyen, és arra is, hogy önmagával törődjön – mondta a holland tréner, aki tehát a rengeteg kidúlt védője ellenére sem siettette volna Konaté visszatérését.
