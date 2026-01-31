Könnyek az Anfielden, szívszorító dráma tette felejthetetlenné a Liverpool győzelmét

Január utolsó napján, sorozatban négy döntetlen és egy vereség után a Liverpool megszerezte első 2026-os győzelmét az angol labdarúgó Premier League-ben. A címvédő hátrányból fordítva 4-1-re lelépte a vendég Newcaste Unitedet. Habár Hugo Ekitiké duplázott, Florian Wirtz pedig mesteri góllal és gólpasszal remekelt, Szoboszlai Dominikék hőse a végeredményt a 93. percben közelről beállító Ibrahima Konaté volt, aki megkönnyezte a találatát.

Az édesapját gyászoló Ibrahima Konaté gólja már nem osztott, nem szorzott, mégis ez volt a legfontosabb a Newcastle elleni Liverpool-meccsen Fotó: PA Images

Az idén gyengén teljesítő francia védő családi tragédia után tért vissza a Poolba. Édesapja halála miatt kihagyott két Bajnokok Ligája-meccset és a legutóbbi, Bournemouth elleni bajnoki vereséget (2-3) is. Ilyen előzmények után jött a Newcastle elleni, szerencsésen a kapuba pattogott hajrágólja, ami az eredmény szempontjából talán nem jelentett sokat – Konaténak és a csapattársainak annál inkább! A liverpooli játékosok átérezték, milyen jelentőséggel bír számára, hogy betalált: egymás után ugrottak a nyakába, ölelték-csókolták, majd vigasztalták, amikor elragadták az érzelmei és megkönnyezte a történteket.

Még Alisson Becker kapus is odarohant hozzá a túloldalról, annyira átérezte Konaté fájdalmát.

Konaté scored in his first game back in the Liverpool lineup since his father passed away.



He was in tears as all his teammates celebrated with him and even Alisson ran across the pitch to join in 🥹 pic.twitter.com/dNIXUvxexf — ESPN FC (@ESPNFC) January 31, 2026

Ibrahima Konaté kötelességének érezte, hogy visszatérjen

"Nem találom a szavakat, amelyek kifejeznék, mit ézek most. Az elmúlt két hét nagyon nehéz volt számomra és a családomnak, de ez az élet része.

Láttam, mennyi sérültje van a csapatnak. A menedzserünk azt mondta, ráérek, nem kell sietnem a visszatéréssel, de úgy éreztem, segítenem kell.

Hihetetlen volt ma az Anfield atmoszférája, erre lesz szükségünk egészen a szezon végéig – nyilatkozta a 26 éves Ibrahima Konaté a Liverpool-Newcastle meccs lefújása után, még mindig könnyektől csillogó szemmel, míg az emlegetett menedzser, Arne Slot vezetőedző így fogalmazott róla:

– Beszéltünk néhányszor, de ezek magánügyek, köztünk kell maradniuk. Ilyen helyzetben nyilván mindenkinek időre van szüksége, hogy a családjával legyen, és arra is, hogy önmagával törődjön – mondta a holland tréner, aki tehát a rengeteg kidúlt védője ellenére sem siettette volna Konaté visszatérését.