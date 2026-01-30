Eldőlni látszik Szoboszlai sorsa, hetekig hiányozhat a Liverpool középpályájáról

A Liverpool szerda este kiütéses győzelemmel biztosította be a nyolcaddöntőbe jutást a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában. A Vörösök 6-0-ra győzték le a kiírás meglepetéscsapatának számító Qarabagot, ám a találkozón súlyos csapás érte Szoboszlaiékat: Jeremie Frimpong mindössze két perc játék után a földre rogyott. A holland jobbhátvédet azonnal le kellett cserélni, és nem sokkal később kiderült, hogy ágyéksérülést szenvedett. Ez komoly érvágás a már amúgy is megcsappant védelemnek, így Arne Slot kénytelen kényszermegoldáshoz folyamodni – és ilyenkor általában a legsokoldalúbb játékosára bízza a feladatot.

Jelenleg a Liverpoolnak mindössze három bevethető védője van: Kerkez Milos, Andy Robertson és Virgil van Dijk. Közülük ráadásul ketten ugyanazon a poszton szerepelnek. Ibrahima Konaté az elmúlt három mérkőzésen hiányzott, miután édesapja halála miatt hazautazott Franciaországba. Az ő játéka a hétvégi, Newcastle elleni találkozón továbbra is kérdéses. A Qarabag ellen Ryan Gracenberch visszalépett a középpályáról a védelem tengelyébe, azonban az azeri csapat ritkán veszélyeztette a Liverpool kapuját, ezért nem biztos, hogy a holland játékos a Premier League magasabb szintjén is megállja a helyét ezen a poszton. Frimpong pótlására pedig jelenleg egyáltalán nincs alternatíva, hiszen Conor Bradley az egész szezonra kidőlt.

Szoboszlai a legjobb megoldás

Arne Slot szerencséjére a Liverpool rendelkezik egy rendkívül sokoldalú játékossal, aki ebben a szezonban már többször bizonyította, hogy kis túlzással a pálya bármely szegletében képes klasszis teljesítményre. Nem nehéz kitalálni, kiről van szó: természetesen Szoboszlai Dominikról.

Szoboszlai már több alkalommal is bizonyította, hogy nem okoz gondot számára a jobbhátvéd szerepkör, és már jobban hozzászokott a kényszerszerephez, mint például Curtis Jones vagy Wataru Endo. Természetesen ebben a forgatókönyvben a magyar válogatott csapatkapitánya a középpályáról is jelentősen hiányozna. A legjobb megoldás egy új védő szerződtetése lenne, de ha ez elmarad, a magyar játékos akár heteken át kényszerülhet jobbhátvédként futballozni.