Megszületett a döntés Liverpoolban, ez Kerkezt és Szoboszlait is érinti
A Liverpool ragaszkodik a rutinos játékoshoz. Andy Robertson távozása nemrégiben még borítékolhatónak tűnt, de a klub vezetősége az utolsó pillanatban úgy döntött: nem engedi el Kerkez Milos posztriválisát.
Az utóbbi napokban felröppentek a hírek, miszerint a Liverpool rutinos balhátvédje, Andy Robertson előrehaladott tárgyalásokat folytat a Tottenhammel. A skót válogatott játékos idén, Kerkez Milos érkezését követően szorult ki a kezdőcsapatból a Vörösöknél. Bár a szezon elején jobban teljesített, mint magyar posztriválisa, Arne Slot fokozatosan egyre kevesebb játéklehetőséget adott neki. Ráadásul Kerkez teljesítménye az elmúlt hetekben látványosan javult, így nem okozott meglepetést, amikor kiderült: a csapatkapitány-helyettes már január végén távozhat a Liverpooltól. Azonban a klub vezetősége az utolsó pillanatban megálljt parancsolt az üzletnek.
A Liverpool Echo beszámolója szerint a megállapodásnak a Liverpool jelenlegi problémái tettek keresztbe: Conor Bradley és Giovanni Leoni idén már nem állnak rendelkezésre, és Joe Gomez is összeszedett egy kisebb sérülést a Bournemouth ellen. Emiatt Arne Slotnak hatalmas szüksége van a 31 esztendős skót játékosra, aki a hátvédsor több posztján is képes helytállni.
Kerkez felkészülhet a házon belüli versenyre
Ez a fejlemény hatással lehet Kerkez Milos, és meglepő módon Szoboszlai Dominik liverpooli helyzetére is. Előbbinek egy pillanatra sem lankadhat a formája, hiszen posztriválisa a szezon hátralévő részében is készen fog állni, hogy leváltsa őt. Ráadásul Robertson nemrégiben kijelentette, hogy a nyári világbajnokság előtt többet akar játszani klubszinten is, tehát biztosan a magyar védő elé akar kerülni a hierarchiában. Szoboszlainak pedig egyelőre messzebb került a lehetőség, hogy csapatkapitány-helyettes legyen Virgil van Dijk mögött.
Legalábbis a következő szezonig, mivel Andy Robertson szerződése a nyáron lejár, így legfeljebb addig marad a csapatnál, ha nem kap új szerződést. Erre pedig kevés az esély, hiszen ha hosszú távon számoltak volna vele az Anfielden, akkor ahelyett, hogy megakadályozták volna a mostani távozását, már rég új szerződést kínáltak volna neki.
