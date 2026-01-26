RETRO RÁDIÓ

Megszületett a döntés Liverpoolban, ez Kerkezt és Szoboszlait is érinti

A Liverpool ragaszkodik a rutinos játékoshoz. Andy Robertson távozása nemrégiben még borítékolhatónak tűnt, de a klub vezetősége az utolsó pillanatban úgy döntött: nem engedi el Kerkez Milos posztriválisát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 18:15
Kerkez Milos Szoboszlai Dominik Liverpool Andy Robertson

Az utóbbi napokban felröppentek a hírek, miszerint a Liverpool rutinos balhátvédje, Andy Robertson előrehaladott tárgyalásokat folytat a Tottenhammel. A skót válogatott játékos idén, Kerkez Milos érkezését követően szorult ki a kezdőcsapatból a Vörösöknél. Bár a szezon elején jobban teljesített, mint magyar posztriválisa, Arne Slot fokozatosan egyre kevesebb játéklehetőséget adott neki. Ráadásul Kerkez teljesítménye az elmúlt hetekben látványosan javult, így nem okozott meglepetést, amikor kiderült: a csapatkapitány-helyettes már január végén távozhat a Liverpooltól. Azonban a klub vezetősége az utolsó pillanatban megálljt parancsolt az üzletnek.

Kerkez Milos posztriválisa a szezon végéig marad Liverpoolban
Kerkez Milos posztriválisa a szezon végéig marad Liverpoolban Fotó: Richard Sellers - PA Images

A Liverpool Echo beszámolója szerint a megállapodásnak a Liverpool jelenlegi problémái tettek keresztbe: Conor Bradley és Giovanni Leoni idén már nem állnak rendelkezésre, és Joe Gomez is összeszedett egy kisebb sérülést a Bournemouth ellen. Emiatt Arne Slotnak hatalmas szüksége van a 31 esztendős skót játékosra, aki a hátvédsor több posztján is képes helytállni.

Kerkez felkészülhet a házon belüli versenyre

Ez a fejlemény hatással lehet Kerkez Milos, és meglepő módon Szoboszlai Dominik liverpooli helyzetére is. Előbbinek egy pillanatra sem lankadhat a formája, hiszen posztriválisa a szezon hátralévő részében is készen fog állni, hogy leváltsa őt. Ráadásul Robertson nemrégiben kijelentette, hogy a nyári világbajnokság előtt többet akar játszani klubszinten is, tehát biztosan a magyar védő elé akar kerülni a hierarchiában. Szoboszlainak pedig egyelőre messzebb került a lehetőség, hogy csapatkapitány-helyettes legyen Virgil van Dijk mögött.

Legalábbis a következő szezonig, mivel Andy Robertson szerződése a nyáron lejár, így legfeljebb addig marad a csapatnál, ha nem kap új szerződést. Erre pedig kevés az esély, hiszen ha hosszú távon számoltak volna vele az Anfielden, akkor ahelyett, hogy megakadályozták volna a mostani távozását, már rég új szerződést kínáltak volna neki.

 

