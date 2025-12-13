Kerkez Milosnak megvan a véleménye a csapattársáról

Nem indult zökkenőmentesen Kerkez Milos liverpooli pályafutása, hiszen a szurkolók már néhány mérkőzés után posztriválisát, Andy Robert­sont követelték a kezdőcsapatba. A magyar balhátvéd azonban nem hagyta, hogy ez letörje: a közelmúltban egyre magabiztosabban teljesít, és most nyíltan elmondta, hogy élvezi a házon belüli versengést.

Kerkez Milos (balra) élvezi, hogy folyamatosan küzdenie kell a posztjáért Fotó: Fantasista

Kerkez belenyugodott a helyzetbe

A Liverpool hivatalos honlapján Kerkezt egy interjúban Andy Robertsonról és a rotálásról is faggatták:

Ez az első alkalom, hogy háromnaponta játszok mérkőzéseket. Ezt még szoknom kell, de végső soron az edző döntése, hogy mikor kezdek, és nem tehetek ellene semmit. Itt van mellettem Andy Robertson, aki egy nagyszerű játékos, és nagyon sokat tanulok tőle. Ez egy egészséges rivalizálás kettőnk között

– fogalmazott Kerkez. Hozzátette, a pihenőidőnek is megvan a szerepe: segítenek elkerülni a sérüléseket, és hosszú távon a lábaknak is jót tesz.

A magyar balhátvéd szerint kulcsfontosságú, hogy legyen valaki, aki folyamatosan ösztönzi a jobb teljesítményre:

Nagyon élvezem a versenyhelyzetet. Ha egy olyan riválisod van, mint Robertson, folyamatosan a legmagasabb szinten kell játszanod. Ha nincs verseny, a játékos belekényelmesedhet a helyzetbe, és egy idő után visszaeshet a formája. És ugye ez a Liverpool: rengeteg a meccs és mindig a legjobb játékosra van szükség a csapatban.

Jelenleg Kerkez Milos még mindig az első számú balhátvéd Arne Slotnál, hiszen a szezon során 16 tétmérkőzésen kezdett, míg Robertson csupán kilencszer, így a magyar játékos jóval több játékpercnél jár, mint vetélytársa. Ugyanakkor a Bajnokok Ligájában a 31 éves skót futballista van előnyben: ott idén kétszer annyi időt töltött a pályán, mint Kerkez.