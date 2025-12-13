RETRO RÁDIÓ

A Liverpool-legendának megvan a véleménye Kerkez Milosról

A Liverpool legendája, John Arne Riise bizakodó a magyar védővel kapcsolatban. Glen Johnson véleménye viszont kevésbé pozitív Kerkez Milosról.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2025.12.13. 09:00
Kerkez Milos Liverpool John Arne Riise Glen Johnson

A Liverpool-legendákat is megosztja Kerkez Milos idei teljesítménye. Szoboszlai Dominikkal ellentétben a magyar balhátvéd nem nyújt kiemelkedőt eddig a szezonban, sőt, Glen Johnson úgy gondolja, a klub hibázott, amikor leigazolták őt a Bournemouth-tól. John Arne Riise szerint viszont Kerkez még nem mutatta meg a legjobb formáját.

Kerkez Milos
A Liverpool-legendákat is megosztja Kerkez Milos idei teljesítménye - Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

John Arne Riise és Glen Johnson véleménye Kerkez Milosról

Megörökölte az én régi 6-is mezszámomat, ezért néhányszor írtam neki a Liverpoolba költözése után, minden jót kívántam neki és hasonlókat

– idézi a Mandiner a norvég legenda FootItaliának adott interjúját. John Arne Riise véleménye, hogy Kerkez Milos egy nagyon agresszív játékos, aki még nem mutatta meg a legjobbját. 

Az egyetlen dolog, amit látok, hogy vele minden 100 mérföld per órás sebességgel történik: a sprintelés, a futás, mindig mindent hatalmas tempóban csinál. Úgy gondolom, néha talán lazíthatna egy kicsit a a játékstílusán. Persze, tudom, hogy ő egyszerűen ilyen, de néha roppant stresszesnek tűnik

– fogalmazott Riise. Hozzátette, a magyar balhátvéden látszik, hogy mindig nagyon szeretne jól teljesíteni, ami önmagában pozitívum, de néha talán több időt is szánhatna magára. Néhány meccsen jó volt, máshol viszont akadtak nehézségei. A norvég klublegenda azt várja, hogy Kerkez Milos jó lesz, mert ismeri az angol játékstílust.

Glen Johnson viszont úgy gondolja, a Liverpool hibát követett el azzal, hogy leigazolta a magyar focistát.

A Liverpool nagyon ritkán hibázik az átigazolásokkal, de véleményem szerint most nyáron hibáztak, amikor szerződtették Jeremie Frimpongot és Kerkez Milost.

A Liverpool korábbi angol focistája hozzátette, nem akar túl szigorú lenni az új játékosokkal, de jelenleg neki nagyon úgy tűnik, hogy ezek az átigazolások mellémentek.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.

Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu