A Liverpool-legendának megvan a véleménye Kerkez Milosról

A Liverpool-legendákat is megosztja Kerkez Milos idei teljesítménye. Szoboszlai Dominikkal ellentétben a magyar balhátvéd nem nyújt kiemelkedőt eddig a szezonban, sőt, Glen Johnson úgy gondolja, a klub hibázott, amikor leigazolták őt a Bournemouth-tól. John Arne Riise szerint viszont Kerkez még nem mutatta meg a legjobb formáját.

A Liverpool-legendákat is megosztja Kerkez Milos idei teljesítménye - Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

John Arne Riise és Glen Johnson véleménye Kerkez Milosról

Megörökölte az én régi 6-is mezszámomat, ezért néhányszor írtam neki a Liverpoolba költözése után, minden jót kívántam neki és hasonlókat

– idézi a Mandiner a norvég legenda FootItaliának adott interjúját. John Arne Riise véleménye, hogy Kerkez Milos egy nagyon agresszív játékos, aki még nem mutatta meg a legjobbját.

Az egyetlen dolog, amit látok, hogy vele minden 100 mérföld per órás sebességgel történik: a sprintelés, a futás, mindig mindent hatalmas tempóban csinál. Úgy gondolom, néha talán lazíthatna egy kicsit a a játékstílusán. Persze, tudom, hogy ő egyszerűen ilyen, de néha roppant stresszesnek tűnik

– fogalmazott Riise. Hozzátette, a magyar balhátvéden látszik, hogy mindig nagyon szeretne jól teljesíteni, ami önmagában pozitívum, de néha talán több időt is szánhatna magára. Néhány meccsen jó volt, máshol viszont akadtak nehézségei. A norvég klublegenda azt várja, hogy Kerkez Milos jó lesz, mert ismeri az angol játékstílust.

Glen Johnson viszont úgy gondolja, a Liverpool hibát követett el azzal, hogy leigazolta a magyar focistát.

A Liverpool nagyon ritkán hibázik az átigazolásokkal, de véleményem szerint most nyáron hibáztak, amikor szerződtették Jeremie Frimpongot és Kerkez Milost.

A Liverpool korábbi angol focistája hozzátette, nem akar túl szigorú lenni az új játékosokkal, de jelenleg neki nagyon úgy tűnik, hogy ezek az átigazolások mellémentek.