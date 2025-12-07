Szoboszlai Dominik megint nem bírt magával, azonnal rátámadtak

Sokáig úgy tűnt, Szoboszlai Dominik másodszor is győztes gólt szerez a Premier League idei szezonjában. A Liverpool magyar játékosa augusztusban az Arsenal elleni rangadót döntötte el szabadrúgásával, szombaton pedig a 80. percben ő harcolt ki 3-2-es vezetést csapatának a Leeds otthonában. Aztán jött a dráma, a hazaiak a 96. percben tudtak egyenlíteni, a vége 3-3 lett.

Szoboszlai Dominik gólja a 80. percben még liverpooli győzelmet jelentett Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

A meccsen ismét Szoboszlai Dominik volt a Liverpool egyik legjobbja, de ezúttal a rivális drukkerei is kipécézték maguknak. A televíziós kamerák felvétele szerint ugyanis a 93. percben csókkal üzent a hazai publikumnak, 3-2-es vezetésnél így akart búcsúzni tőlük. Ekkor még nem tudhatta, hogy még tartogat számukra meglepetést a meccs.

Szoboszlai sarcastically kissing the Leeds fans in the 92nd minute



November - Ireland score 96th min winner to knock Hungary out of WC



December - Leeds score 96th min equalizer



Dominik Szoboszlai when will you learn not to celebrate too early 😂😂😂 pic.twitter.com/zY60MDBT2B — LUFC Worldwide ⚪️ (@LUFC_WorldWide) December 6, 2025

A kárörvendők azonnal felhozták Szoboszlai írek elleni gólörömét, igaz, arról maga a focista mondta azt, nem az ellenfelet akarta gúnyolni, hanem saját csapattársainak üzent a kispadra.

Szoboszlai Dominik kiborult a meccs után

Leedsben a középpályás a Sky televíziónak nyilatkozott érzéseiről.

Tavaly bajnokok lettünk, most pedig azt se tudom, hányadikok vagyunk. Most szépen haza kell mennünk, mindenki nézzen magába, s tegye fel a kérdést, jól végezte-e a dolgát. Ha a válasz az, hogy igen, akkor így kell folytatnunk és annak meglesz az eredménye.

Szoboszlai gólja a Leeds-Liverpool meccsen

