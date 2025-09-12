Szoboszlai újra beverte, így még nem láttad az Arsenal elleni csodagólt

Díjnyertes bombagóllal zárta a nyarat Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar játékosa augusztus utolsó napján 29 méterről talált be az Arsenal ellen, ezzel nyerték meg a címvédő Vörösök a szuperrangadót 1-0-ra. A Pool drukkerei azóta augusztus legszebb találatának választották a tökéletesen helyezett lövést. Sőt, a hónapban az egész liga legszebbje lett.

Szoboszlai Dominik első gólját szerezte az idei szezonban / Fotó: Carl Recine

Szoboszlai Dominikról mindenki tudta, hogy kiváló szabadrúgáslövő, a válogatott mellett korábban Salzburgban és Lipcsében is rendre veszélyes volt állított labdából. Liverpoolban eddig kevesebb lehetősége volt a bizonyításra, s a harmadik szezonjáig kellett várni az első szabadrúgásgólra. A klub közösségi oldalán viszont jól látni, edzésen lőtt már kísértetiesen hasonló szögből és távolságból gólt. A videóban Szoboszlai szemszögéből is láthatjuk a csodát.

Szoboszlai lecsúszott az első helyről

A Liverpoolban a Newcastle és az Arsenal ellen is a meccs emberének választott Szoboszlai Dominik is jelölt volt a hónap játékosa címre a Premier League-ben. Pénteken kiderült, hogy a szurkolók szavazatai alapján az Aston Villa angol válogatott csatára, Jack Grealish lett az első.