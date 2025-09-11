Az újságíró álla is leesett, ekkora őrületet okozott Szoboszlai Dominik

Ha valaki azt mondja pár éve, hogy a Liverpool egyszer magyar fellegvár lesz, mindenki meglepődik. Ma viszont ez a valóság: Szoboszlai Dominik a csapat vezére és a válogatott kapitánya, Kerkez Milos a balhátvéd poszton nyújt kiemelkedőt, a 20 éves Pécsi Ármin pedig az utánpótlás csapatban bontogatja szárnyait. Szoboszlai neve hozza azonban a legnagyobb ovációt a Puskás Arénában is, frizurája trendet diktál a tinédzserek között, és ma már minden második piros mez az ő nevét viseli. Liverpool így vált „kis Magyarországgá”, ahol három válogatott játékos egy klubban bizonyít, és ahol a szurkolók tényleg úgy érzik: eljött az a korszak, amire egész generációk vártak.

Szoboszlai Dominik 2023-ban igazolt a Liverpoolhoz, és már angol bajnoki címet is ünnepelhetett a Vörösökkel Fotó: Alex Livesey – UEFA

A kedd esti Portugália elleni vb-selejtezőn (2-3) egyértelmű volt, ki a közönség kedvence. A 24 éves Szoboszlai neve hozta a legnagyobb ovációt, meze tömegeken virított, és a drukkerek szemében ő lett a magyar futball „új Puskása”. A „liverpooli magyar invázió” persze hatással van a tévénézettségre is: a Premier League-közvetítések népszerűsége ugrásszerűen nőtt, a fiatal srácok Szoboszlai-frizurát kérnek a fodrásznál, a marketingesek pedig imádják a jóképű középpályást.

Szoboszlai Dominikot sokan már most a magyar futball valaha volt legnagyobb játékosának tartják

A magyarok eddig nem igazán tudtak betörni az angol futballba. Gera Zoltán a West Bromnál és a Fulhamben lett közönségkedvenc, Bogdán Ádám is védett Liverpoolban, de a legtöbb légiós villanás nélkül távozott. Szoboszlai azonban történelmet írt: 2023-ban 60 millió fontért igazolt a Liverpoolhoz, a klub történetének legdrágább magyar játékosaként. Azóta bajnoki címet nyert, mostanra pedig Arne Slot vezetőedző egyik legfontosabb embere lett – nem véletlen, hogy sokan már most minden idők legjobb magyar focistájaként emlegetik – írta a legújabb cikkében a The Athletic.

Szoboszlai ráadásul nemcsak Liverpoolban, hanem a magyar válogatottban is vezér. 22 évesen kapta meg a csapatkapitányi karszalagot, ma pedig már az ország legnagyobb reménysége, aki mindenáron világbajnokságra akarja vezetni Magyarországot. Ez a teher néha látszik rajta: a Portugália elleni vereség után csalódottan vezette körbe a társakat a szurkolók előtt, de tudja, hogy újabb lehetőség jön.