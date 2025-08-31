Arne Slotnak eldurrant az agya, figyelmeztette Szoboszlaiékat

A Liverpool edzője, Arne Slot figyelmezteti a játékosait. Picit eldurrant az agya, mert a Bournemouth és a Newcastle elleni sikerek után a hibákról beszélt (mindkét meccsen két gólt kaptak), és változást követel tőlük. Habár a Liverpool tavasszal könnyedén megnyerte a Premier League-et, Slot úgy véli, már tavaly sem ment minden könnyen. Erről a vasárnapi (17.30 tv: Spíler 1) Arsenal elleni rangadó kapcsán tett említést - írja a Daily Star.

Arne Slot figyelmeztette Szoboszlaiékat / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Tavaly nem minden mérkőzés volt olyan, mint a Tottenham (6-3) vagy a West Ham elleni (5-0) fölényes győzelem. Ha nyersz valamit, mindenki csak a nagyszerű támadásokra vagy a győzelmekre emlékszik, de a tavalyi szezonban nagyon sokszor küzdöttünk, ezért változást kell végre hajtanunk, és ezt néha a játékosoknak is elmondom. Helytelen romantizálni a tavalyi szezont, pedig néha sajnos ezt tesszük. Nagyon keményen kellett küzdenünk a bajnoki címért. Idén javulnunk kell, mert a versenyhelyzet is erősödött

- vélekedett Slot, akinek csapata az új idény valamennyi tétmeccsén kapott gólokat. Könnyen lehet, hogy úgy érezte, az Arsenal ellen már nem engedhetnek meg maguknak olyan hibákat, mint amiket eddig elkövettek, mert a londoniak képesek lehetnek győzelemmel távozni az Anfield Roadról.