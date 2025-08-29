RETRO RÁDIÓ

Elege lett Arne Slotnak, drasztikus döntést hozott Szoboszlairól

Az Arsenal elleni rangadó előtt visszatértek a Liverpool hiányzói, mi lesz így az eddig mindenhol kisegítő magyar légióssal? Arne Slot meglepő húzásra készül Szoboszlai Dominikkal.

Megosztás
Szerző: LL
Létrehozva: 2025.08.29. 13:30
Szoboszlai Dominik Arsenal Liverpool Alexis Mac Allister Conor Bradley florian wirtz Arne Slot

Szoboszlai Dominikot újabban folyvást ide-oda tologatja edzője a Liverpool csapatában. Arne Slot előbb a középpályán szabott ki új, a tavalyinál mélyebb szerepkört a sokoldalú magyar futballistára, miután az általa eddig betöltött 10-es posztra érkezett a 150 millió eurós német sztárigazolás, Florian Wirtz. Amikor aztán mind egy szálig kidőltek az angol bajnokcsapat jobbhátvédei, legutóbb a védelem jobb oldalán vetette be – erre Szoboszlai ott bizonyult a mezőny legjobbjának, sőt a hajrá perceiben már előremerészkedve főszerepet vállalt a Newcastle United otthonában lőtt győztes gólban is. De mi lesz vele vasárnap (17.30, tv: Spíler 1), az Arsenal elleni szuperrangadón, miután mind a jobbhátvéd, mind a belső középpályás posztján felépültek az eddig általa helyettesített riválisai?

Szoboszlai (balra) az Asenal ellen visszaveheti a korábbi helyét a sztárigazolás Wirtztől
Szoboszlai (balra) az Asenal ellen visszaveheti a korábbi helyét a sztárigazolás Wirtztől  /   Fotó: Liverpool FC

Az előző szezon ezüstérmese elleni hazai csúcsmérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Slot örömmel elújságolta: a felépülése után Newcastle-ben még csak 10 percre becserélt Conor Bradley azóta végigdolgozta a hetet, és újra számíthat a hétfői rangadóra el sem utazott Alexis Mac Allisterre is. 

– Jó hír, hogy a Newcastle-meccs előtt csak egy-két edzésen részt vett Conor a héten már végig tréningezett, és visszatért Alexis is – sorolta a pozitívumokat a Pool edzője.

Előbbi jobbhátvédként veheti vissza a helyét a kényszerposztján remekelt Szoboszlaitól, utóbbi, az argentin világbajnok pedig újra elfoglalhatja a helyét Ryan Gravenberch mellett a középpálya közepén, ahol a hosszas felépülése idején a magyar középpályás helyettesítette. Már csak az a kérdés, hogy mi lesz így Szoboszlaival?! 

Wirtz kispadra kerül, Szoboszlai visszatér előre?

A Liverpool News friss cikke szerint Slot drasztikus döntésre jutott ezzel kapcsolatban: miután a mind élesebb kritikákat kapó Wirtz egyelőre nem tudott beilleszkedni és hozzátenni a Pool játékához, Szoboszlai most a kispadra szoríthatja. 

Vagyis az eddig minden rábízott szerepkörben bizonyító magyar játékos visszakerülhet a tavaly betöltött pozíciójába, támadó középpályásnak.

A cikkben előrejelzett liverpooli kezdőcsapat az Arsenal elleni Premier League-rangadón: 

Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravnberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu