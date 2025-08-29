Elege lett Arne Slotnak, drasztikus döntést hozott Szoboszlairól

Az Arsenal elleni rangadó előtt visszatértek a Liverpool hiányzói, mi lesz így az eddig mindenhol kisegítő magyar légióssal? Arne Slot meglepő húzásra készül Szoboszlai Dominikkal.
Szoboszlai Dominikot újabban folyvást ide-oda tologatja edzője a Liverpool csapatában. Arne Slot előbb a középpályán szabott ki új, a tavalyinál mélyebb szerepkört a sokoldalú magyar futballistára, miután az általa eddig betöltött 10-es posztra érkezett a 150 millió eurós német sztárigazolás, Florian Wirtz. Amikor aztán mind egy szálig kidőltek az angol bajnokcsapat jobbhátvédei, legutóbb a védelem jobb oldalán vetette be – erre Szoboszlai ott bizonyult a mezőny legjobbjának, sőt a hajrá perceiben már előremerészkedve főszerepet vállalt a Newcastle United otthonában lőtt győztes gólban is. De mi lesz vele vasárnap (17.30, tv: Spíler 1), az Arsenal elleni szuperrangadón, miután mind a jobbhátvéd, mind a belső középpályás posztján felépültek az eddig általa helyettesített riválisai?
Az előző szezon ezüstérmese elleni hazai csúcsmérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Slot örömmel elújságolta: a felépülése után Newcastle-ben még csak 10 percre becserélt Conor Bradley azóta végigdolgozta a hetet, és újra számíthat a hétfői rangadóra el sem utazott Alexis Mac Allisterre is.
– Jó hír, hogy a Newcastle-meccs előtt csak egy-két edzésen részt vett Conor a héten már végig tréningezett, és visszatért Alexis is – sorolta a pozitívumokat a Pool edzője.
Előbbi jobbhátvédként veheti vissza a helyét a kényszerposztján remekelt Szoboszlaitól, utóbbi, az argentin világbajnok pedig újra elfoglalhatja a helyét Ryan Gravenberch mellett a középpálya közepén, ahol a hosszas felépülése idején a magyar középpályás helyettesítette. Már csak az a kérdés, hogy mi lesz így Szoboszlaival?!
A Liverpool News friss cikke szerint Slot drasztikus döntésre jutott ezzel kapcsolatban: miután a mind élesebb kritikákat kapó Wirtz egyelőre nem tudott beilleszkedni és hozzátenni a Pool játékához, Szoboszlai most a kispadra szoríthatja.
Vagyis az eddig minden rábízott szerepkörben bizonyító magyar játékos visszakerülhet a tavaly betöltött pozíciójába, támadó középpályásnak.
A cikkben előrejelzett liverpooli kezdőcsapat az Arsenal elleni Premier League-rangadón:
Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravnberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké.
