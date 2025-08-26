Szoboszlai zseniális húzásával nyert a Liverpool, hálásak lehetnek neki

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet a Newcastle elleni idegenbeli rangadón. A magyar válogatott csapatkapitánya új szerepkörben, jobb hátvédként kezdett, és nem okozott csalódást. Bizonyította sokoldalúságát, és a végén az ő húzása is kellett csapata győztes góljához.

Szoboszlai Dominik kiváló teljesítményt nyújtott Fotó: Stu Forster

A Liverpool Gravenberch góljával szerezte meg a vezetést, majd a Newcastle gólhátrányát emberhátrány követte: Anthony Gordon egy durva belépő után piros lapot kapott, tíz emberrel folytatta a hazai alakulat. A második félidő elején Ekitiké sorrendben a harmadik tétmeccsén is betalált, a Liverpool 2-0-ra vezetett. Úgy tűnt, ezzel eldőlt a rangadó, de a Newcastle nem adta fel: előbb Guimaraes fejjel szépített, majd a 88. percben Osula egyenlített.

A játékvezető 11 percet hosszabbított, és a Newcastle emberhátrányban kapujához szögezte a bajnoki címvédőt. A Szarkák szorongattak, de nem kerültek komoly helyzetbe. Sőt, a Liverpoolé volt az utolsó szó: Szalah jobbról centerezett, Szoboszlai zseniális érzékkel átlépte a labdát, a 16 éves Ngumoha érkezett, és a hálóba lőtte. A Liverpool 3-2-re nyert a magyar válogatott csapatkapitányának pazar húzásának is köszönhetően!