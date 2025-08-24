Szoboszlai nélkül ünnepelt Kerkez; a Liverpool sztárja megmondta róla a véleményét

Kivételesen nem Szoboszlai Dominikkal, hanem Kerkez Milossal kapcsolatos hírek vitték a prímet olvasóinknál a mögöttünk hagyott héten.

Kerkezt (Szalah és Szoboszlai között) az előző PL-szezon legjobb balhátvédjének választották (Fotó: Nikki Dyer - LFC)

Rajta kívül leginkább arra voltak sokan kíváncsiak, hogy Olaszországba igazolhat-e a Fradi futballcsapatának válogatott gólzsákja, Varga Barnabás.

Kerkezről beszélt új csapatkapitánya

A Liverpool eddigi szellős védekezéséről kérdezték Virgil van Dijkot, a csapatrész vezérét és az angol bajnok csapatkapitányát. A holland klasszis az újonnan igazolt Kerkez Milosról is kendőzetlenül elmondta a véleményét.

Milos pedig egy nagyon fiatal hátvéd, nagyon lelkes és tele van energiával, ő is igyekszik hozzászokni a játékstílusunkhoz. Idő kell hozzá, ez teljesen normális

– mondta el a véleményét Van Dijk.

A teljes cikket ITT olvashatod el!

Kerkez bekerült, Szoboszlai kimaradt

Kedden Manchesterben adták át az előző, 2024/25-ös szezon legjobbjainak járó elismeréseket. A játékosok szavazatai alapján az akkor még a Bournemouth-ban játszó Kerkez lett a Premier League legjobb bal oldali védője.

A bajnok Liverpoolból a csatár Mohamed Szalah, a középhátvéd Virgil van Dijk, a középső középpályás Alexis Mac Allister és a védekező középpályás Ryan Gravenberch (a fenti képen balról jobbra, Kerkez mellett) került az álomcsapatba.

A teljes cikket ITT olvashatod el!

Elveszítheti Varga Barnabást a Fradi

Jelenlegi legjobb játékosát adhatja el a Ferencváros: Varga Barnabás Olaszországban vagy az araboknál köthet ki. Az M4 Sport értesülése szerint négy olasz élvonalbeli klubbal (Cagliari, Cremonese, Udinese, Napoli), illetve az arab emírségekbeli Al Jazirával kapcsolatban merült fel a játékos neve.

A kétszeres gólkirály menedzsere, Paunoch Péter ezt nem cáfolta, ám részletekről nem beszélt. Mint mondta, egyik megkeresés sincs még abban a fázisban, hogy komolyabb téma lehessen.

A teljes cikket ITT olvashatod el!