Elveszítheti Varga Barnabást a Fradi, az érintett nem cáfol

Varga Barnabás idán nyáron is ulcsember a Ferencvárosban. A válogatott csatár a BL-selejtezők alatt eddig öt gólt szerzett, legutóbb a Qarabag ellen érkezett egy gyönyörű találattal. 2023 óta már 21 gólnál jár a Ferencváros színeiben nemzetközi porondon. Nem csoda, hogy minden átigazolási szezonban felmerül az, hogy eladják, ez idén sincs másként. Olaszország, vagy az arab bajnokság lehet az úti cél.

Varga Barnabás állandó gólveszélyt jelent (Fotó: Tumbász Hédi)

Az M4 Sport értesülése szerint négy olasz élvonalbeli klubbal (Cagliari, Cremonese, Udinese, Napoli), illetve az arab emírségekbeli Al Jazirával kapcsolatban merült fel a játékos neve. A kétszeres gólkirály menedzsere ezt nem cáfolta, ám részletekről nem beszélt. Mint mondta, egyik megkeresés sincs még abban a fázisban, hogy komolyabb téma lehessen.

Jó néhány csapat érdeklődik iránta. Konkrét ajánlat ügyében azonban nem vagyok kompetens, mert azokat nem nekem, hanem a Ferencvárosnak küldik. Egyelőre olyan szinten nem tart egyik dolog sem, hogy érdemben lehessen róla beszélni, ezért nem egyeztettem a klubbal

– mondta Paunoch Péter, a Center Sport menedzseriroda tulajdonosa.

Varga két éve érkezett a Fradiba, a szerződése csak két év múlva jár le. A Transfermarkt 2,2 millió euróra (880 millió forint) becsüli az értékét, ennél több pénzt is elkérhet érte a Fradi.

Visszavágóra készül a Fradi és Varga Barnabás

A Ferencváros nincs jó helyzetben a Bajnokok Ligája playoff-körben. A hazai, 3-1-es vereség után szerdán minimum két góllal kellene nyerni az azeri Qarabag otthonában. Ha el is igazol Varga, azt jó eséllyel csak a visszavágó után teszi meg.