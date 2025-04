Robbie Keane bevallotta, Varga Barnabás szerencsétlen helyzetbe került a Fradinál

A Magyar Kupa döntőjéért játszott egymással az FTC és az MTK szerda este a Groupama Arénában, ahol a vendégek szereztek vezetést, ám a hazai együttes még a félidő előtt egyenlített. A szünet után hamar fordított a Fradi, Alekszandar Pesics gólja a továbbjutást is eldöntötte, majd a hajrában Lenny Joseph biztosította be a 3-1-es Fradi-sikert, így a május 14-én, a Puskás Arénában sorra kerülő döntőben – akárcsak 2022-ben és tavaly – ismét a Ferencváros és a Paks csap majd össze egymással. Vajon Varga Barnabás ott lesz a fináléban?

Varga Barnabás és Pesics együtt dolgozik a Fradi sikereiért, ám az utóbbi hetekben a szerb kap több lehetőséget (Fotó: Purger Tamás)

Varga Barnabás fontos szerepet vállalt a továbbjutásban

A kupadöntőig három bajnoki vár még a felekre, közte a május 9-11. közötti hétvégén sorra kerülő, jelenleg még nem ismert időpontban lejátszandó Paksi FC–FTC összecsapás. Ezeken a találkozókon érdekesnek ígérkezik a Fradinál a két támadó, Varga Barnabás és Alekszandar Pesics „párharca”, amelyben az előző két meccs alapján a szerb támadó áll jobban: Pesics szerda este egy, múlt vasárnap, a Nyíregyháza elleni bajnokin két gólt szerzett, de az Újpest elleni bajnoki és kupaderbin is betalált korábban. Ennek hatása az is, amire a Magyar Nemzet friss cikkében rávilágított, az MTK elleni kupameccsen egymás után másodszor ültette a kispadra Vargát Robbie Keane, aki bevallotta, kissé szerencsétlen a helyzet.

Varga Barnabás kicsit szerencsétlen helyzetben volt, hogy szerdán nem kezdett, a Saldanha-Pesics duó jól működött, de amikor Barna beszállt, fontos volt a gólpassza miatt is, és amiatt is, hogy az ellenfél védőinek vele kellett foglalkozniuk. Lenny góljában is benne volt például

– nyilatkozta Keane a kispadra szoruló Varga Barnabásról. „A cserék maximálisan megváltoztatták a játék képét, a presszingünkét is, ez jól jött. A győzelemhez nem elég 11 ember, egy teljes keretre van szükség. Nagyon megérdemelte az MTK a vezetést, ők játszottak addig jobban, nem bírtunk velük a középpályán. Aztán változtattunk a felálláson is a második félidőre, a presszingen is, így sikerült nyerni. Nem egyszerű bejutni egy döntőbe, a játékosok is az ilyen élményekre vágynak, mindenki erről álmodozik gyerekként.”