Családjáról vallott Dibusz Dénes, erre törekszik a magyar válogatott kapusa

Két kisgyerekkel otthon nehéz pihenésről beszélni – ők írják a napi programot. Ha ovis időszak van, délután elhozom Bencét az oviból, addig Lotti általában alszik… jó esetben. Rosszabb esetben már korábban beindul a délutáni „buli” otthon. Ilyenkor igyekszünk minél több időt együtt tölteni. Szinte minden nap van valamilyen külön programja Bencének, amire vagy együtt megyünk családostól, vagy a feleségem vagy én viszem el, miközben a másik a kislányunkkal van és foglalkozik vele. A délutánok tényleg a családról szólnak, és ilyenkor igyekszem a lehető legnagyobb részt vállalni az otthoni teendőkből. [...]

A heti két mérkőzés, az utazások, az edzőtáborok – legyen az klubcsapattal vagy válogatottal – sok távolléttel járnak. Vannak időszakok, amikor nagyon ritkán látjuk egymást, és kevés idő jut a közös programokra. Tudtuk, hogy ez ezzel a pályával együtt jár, és eddig egész jól megbirkóztunk vele. Bízom benne, hogy a hátralévő években, a megszerzett tapasztalatokat felhasználva, továbbra is jól tudjuk menedzselni ezt az életmódot