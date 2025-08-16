Családjáról vallott Dibusz Dénes, erre törekszik a magyar válogatott kapusa

Dibusz Dénes a kisfiáról is beszélt.
Dibusz Dénes, a Fradi és a magyar válogatott kapusa a Borsnak elárulta, hogy a mérkőzések, edzések és utazások mellett nagyon fontosnak tartja, hogy minél több időt töltsön a szeretteivel – a sportolót Petra nevű felesége, illetve a 6 éves Bence és a 2 esztendős Lotti várja haza.
Két kisgyerekkel otthon nehéz pihenésről beszélni – ők írják a napi programot. Ha ovis időszak van, délután elhozom Bencét az oviból, addig Lotti általában alszik… jó esetben. Rosszabb esetben már korábban beindul a délutáni „buli” otthon. Ilyenkor igyekszünk minél több időt együtt tölteni. Szinte minden nap van valamilyen külön programja Bencének, amire vagy együtt megyünk családostól, vagy a feleségem vagy én viszem el, miközben a másik a kislányunkkal van és foglalkozik vele. A délutánok tényleg a családról szólnak, és ilyenkor igyekszem a lehető legnagyobb részt vállalni az otthoni teendőkből. [...]
A heti két mérkőzés, az utazások, az edzőtáborok – legyen az klubcsapattal vagy válogatottal – sok távolléttel járnak. Vannak időszakok, amikor nagyon ritkán látjuk egymást, és kevés idő jut a közös programokra. Tudtuk, hogy ez ezzel a pályával együtt jár, és eddig egész jól megbirkóztunk vele. Bízom benne, hogy a hátralévő években, a megszerzett tapasztalatokat felhasználva, továbbra is jól tudjuk menedzselni ezt az életmódot
– árulta el Dibusz Dénes.
A családja rendszeresen szurkol a kapusnak, ráadásul a Ludogorec elleni hazai mérkőzésen kisfia, Bence kísérte be Dibusz Dénest a pályára.
Bence kísért be a pályára, amit nagyon élvezett és várt. Maga a foci nem különösebben érdekli, de a mérkőzések hangulata és az élmény tetszik neki. Nincs benne feltétlenül „a génjeiben” a futball, és nem is képzelek el neki ebbe az irányba jövőt – de ez egyáltalán nem baj. [...]
Most a horgászat van nála fókuszban. Amikor időm engedi, én is megyek vele, és együtt várjuk a halakat. De sokszor nélkülem horgászik, mert nem mindig tudok ott lenni. Szerencsére van egy kis nyaralónk egy stéggel, ahol ki tudja élni a szenvedélyét, és a családban vannak nálam sokkal tapasztaltabb segítők is, akik terelgetik. [...]
Szeret mozogni, nagy a mozgásigénye, de nem gondolom, hogy belőle élsportoló lesz. Persze bármi lehet, hiszen én sem látszottam ötévesen élsportolónak. A lényeg, hogy amit csinál, azt szeresse, mi ebben támogatjuk és igyekszünk számára mindent megadni, ami normális keretek között lehetséges. Aztán majd meglátjuk, milyen irányba indul el
– mondta Dibusz Dénes a Borsnak.
