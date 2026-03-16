Fejére esett a bőrönd, kiderült, hogy agydaganata van a fiatal nőnek
Egy fesztiválról tartott haza, amikor megtörtént a baleset. Később a vizsgálatok agydaganatot állapítottak meg nála.
Agydaganata van egy fiatal nőnek, akinek egy fejére eső bőrönd fedte fel a a szörnyű bajt. Lauren Macpherson betegsége halálos, mindössze 10-12 évet mondtak neki az orvosok.
Agydaganatra bukkant egy fejére eső bőrönd után
Egy különös baleset során derült ki, hogy egy fiatal nő komoly agydaganattal küzd. Ha nem esik a fejére a bőrönd, talán soha nem tudja meg, hogy halálos betegségben szenved. A brit Lauren Macpherson tavaly augusztusban egy zenei fesztiválról utazott haza vonattal, amikor a 29 éves nő fejére zuhant egy bőrönd a csomagtartó polcról. A baleset következtében duzzanat alakult ki a fején, amivel orvoshoz fordult. Ekkor derült ki, hogy végstádiumú agydaganatban szenved.
Mintha kicsúszna a talaj a lábad alól, fogalmad sincs mitévő legyél, borzalmas érzés
– mondta Lauren. Az orvosok szerint a fiatal nőnek 10-12 éve van már csak hátra. Korábban hangulatingadozással küzdött, valamint fáradtságot és emésztési problémákat tapasztalt, illetve volt, hogy el is ájult. A fáradtság annyira súlyos volt nála, hogy a teljes munkaidős állását ott kellett hagynia, így csak részmunkaidőben tudott munkát vállalni. Amikor az orvosok észrevették az árnyékot a CT-felvételen, Lauren azonnal tudta, hogy nagyon nagy a baj. „Súg az ösztönöd, és amikor már hosszú ideje rosszul érzed magad, hirtelen minden értelmet nyer” – mondta.
A fiatal nő nem félt, mert azt hitte, hogy az orvosok majd kiműtik a fejéből a daganatot. Ám egy későbbi konzultáción kiderült számára a betegsége súlyossága: gliobastoma, amely egy gyorsan növekvő daganat, és akár egy-két éven belül halált is okozhat. Lauren egyáltalán nem számított erre a végkifejletre.
Az interneten tartja a kapcsolatot sorstársaival
Az orvosok műtétet javasoltak, de a brit állami egészségügyi rendszerben négy hónapos várakozási időt mondtak, ezért Lauren végül magánkezelést választott, s ott három hét alatt sor került a beavatkozásra, melynek során a daganat 80 százalékát sikerült eltávolítani.
A műtétet követő biopszia eredménye alapján Laurennél második fokozatú oligodendrogliomát állapítottak meg – ami egy ritka, gyorsan növekvő, gyógyíthatatlan agydaganat. Szerencsére korai stádiumban vették észre. A daganat Lauren agyának beszédközpontjában helyezkedett el, emiatt hetekig nem tudott beszélni és a kognitív képességei is romlottak.
Hogy kapcsolatba léphessen más, hasonló helyzetben lévő emberekkel, Lauren Instagram-oldalt indított, ahol megosztja a történetét és felhívja a figyelmet a betegségre – olvasható a Daily Star cikkében.
