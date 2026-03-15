Azt hitte, hogy csak munkahelyi stressz: agydaganatot diagnosztizáltak nála

A brit Craig Alexander nem vette komolyan a panaszait. Azt hitte, hogy csak a munkahelyi stressz miatt szédül, fáj a feje és remeg, de 35 évesen sokkoló diagnózist kapott, miután annyira rosszul lett a kocsiban, hogy azonnal kórházba vitték: kiderült, hogy agydaganata van.

Semmi sem tud felkészíteni arra, hogy megtudd, agydaganatod van

– mondta Craig Alexander, aki érthető módon teljesen összetört a diagnózistól.

A nagyjából 75x35 mm-es tumor az agya központjában helyezkedett el, megműtötték, majd kemoterápiás kezelést is kapott, de utána egy ideig nem tudott járni, illetve beszélni – írja a Unilad.

A férfi már 38 éves, és szerencsére javult annak ellenére az állapota, hogy további beavatkozások nem lehetségesek, mert a daganat túl kockázatos helyen van – vagyis együtt kell élnie a tumorral, így van pár akadály az életében.

Jelenleg az egészségemre és az energiám visszaszerzésére koncentrálok

– árulta el Craig Alexander, aki jelenleg is támogatja az agydaganat-kutatást.