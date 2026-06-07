Nem minden hős visel köpenyt: szabadnapos orvosok mentettek életet

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán gyakran osztanak meg megható, vagy éppen emlékezetes eseteket. Nemrég arról számoltak be, hogy a közelmúltban egy Somogy vármegyei cukrászda előtt sétált el egy 60 év körüli férfi, amikor minden előzmény nélkül összeesett. A történteket látta egy szabadnapos orvos házaspár is, és azonnal a segítségére siettek.

Szabadnapos orvosok mentettek életet / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Szabasnapos orvosok küzdöttek a férfi életéért

A pár mentőt hívott, és megvizsgálta a férfit, aki már nem lélegzett, így azonnal megkezdték az újraélesztést, amihez félautomata defibrillátort is használtak és egymást váltva küzdöttek a beteg életéért.

Elsőként mentőgépkocsi, majd mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Bajtársaink átvették az életmentést, ami az időben megkezdett szakszerű segítségnyújtásnak és a mentők összehangolt csapatmunkájának köszönhetően sikerre vezetett és a beteg keringése visszatért. A férfit végül stabil állapotban, légi úton szállították kórházba bajtársaink

- zárták a beszámolójukat.