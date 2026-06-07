Halálos baleset történt: a szakadékba zuhant egy autó

Halálos baleset történt vasárnap délitán a 107A jelzésű megyei úton történt, az Alvinc községhez tartozó Mihály patak (Pârâu lui Mihai) településen. Úgy tudni, az érintett autót egy 29 éves sofőr vezette, aki Gyulafehérvár irányában haladt, amikor egy kanyarban elvesztette irányítását a jármű felett és szakadékba, majd egy folyó medrébe zuhant.

Halálos baleset: egy ember életét vesztette / Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Halálos baleset: egy ember meghalt, többen megsérültek

A baleset következtében egy 75 éves gyulafehérvári férfi az életét vesztette, míg egy másik 75 éves férfi, egy 61 és egy 72 éves nő pedig megsérült. Őket kórházba szállították orvosi ellátásra.

A hírek szerint a sofőr alkoholtesztje negatív lett. A rendőrség gondatlanságból most elkövetett emberülés és testi sértés miatt indított eljárást - írja a Maszol.