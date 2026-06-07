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Most érkezett: gázolt a vonat Kisújszállásnál

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A forgalom átszervezése folyamatban van.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.07. 20:20
Módosítva: 2026.06.07. 20:21
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Gázolt a vonat Kisújszállásnál, emiatt hosszabb menetidőre, várakozásra kell számítaniuk a Budapest és Debrecen között közlekedő távolsági vonatok utasainak - közölte a Mávinform vasárnap a honlapján.

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Gázolt a vonat Kisújszállásnál / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Gázolt a vonat Kisújszállásnál

Azt írták, a baleseti helyszínelés miatt Karcag és Kisújszállás közötti csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A forgalom átszervezése folyamatban van - írja az MTI.

A Nyugati pályaudvarról 17.20-kor Záhonyba elindult Nyírség InterCity ütött el Kisújszállás után egy embert. A vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével egy Cívis InterRégió és a Corona InterCity szerelvényre szállítják át. Ez idő alatt a másik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok, ekkor hosszabb várakozásra kell számítani - áll a közleményben.

 

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