RETRO RÁDIÓ

Őrület, elképesztő tempóban kapcsolja ki a melltartókat a török férfi – Videó

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Egy perc alatt 100 melltartót kapcsolt ki egy kézzel a férfi, aki ezzel megdöntötte a korábbi csúcsot és az internet sztárja lett. Nem ez az egyetlen bizarr csúcsteljesítmény, rengeteg őrültséggel lesznek világrekorderek az emberek.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.07. 21:15
világrekord melltartó Guiness Rekordok Könyve

Vannak világrekordok, amelyek mögött évek kemény sportolói munkája áll, és vannak olyanok is, amelyek hallatán az ember először azt kérdezi: ilyen kategória tényleg létezik? Most a melltartó-kikapcsolási világrekord dőlt meg. 

világrekord a török férfi melltartó kikapcsolásban
Világrekord: egy perc alatt fél kézzel 100 melltartót kapcsolt ki a török férfi (Fotó: harpazo_hope /  Getty Images)

A Guinness-világrekordot komoly szakértői bizottság hitelesíti, minden részletet ellenőriznek. Az ellenőrök jelenlétében állította fel az új csúcsot a török férfi. A rekordkísérlet során egyetlen kézzel, mindössze egy perc alatt 100 melltartó kapcsát oldotta ki.

A rekord hitelesítésére csak a felvételek és a bizonyítékok részletes vizsgálata után került sor. A korábbi rekordot még 2013-ban állították fel, akkor 91 melltartó kikapcsolásával sikerült felkerülni a rekordlistára. Az új csúcstartó ezt kilenccel múlta felül, így jelentős különbséggel szerezte meg az elsőséget. Nem meglepő módon a videó gyorsan bejárta a közösségi médiát. A kommentelők többsége humorral fogadta a hírt, sokan azon viccelődtek, hogy mennyi gyakorlásra lehet szükség egy ilyen különleges képesség elsajátításához.

A rekordok között sok a bizarr

A Guinness-világrekordok adatbázisában egyébként számos hasonlóan szokatlan kategória található. Az évek során jegyeztek már fel rekordot például a legtöbb egyszerre pörgetett tányér, a legnagyobb gumicsirke-gyűjtemény vagy éppen a leggyorsabb vécéülőkén megtett futótáv kapcsán is.

2007-ben például Jeremy Harper az alabamai Birminghamből  élő internetes adássorozatokban elszámolt hangosan egymillióig, és mivel ilyet még senki nem tett azelőtt, azonnal Guinness-rekorder lett belőle. A művelet 4 hónapig tartott, de megérte.

Egy  rekorder kiskutyus például sok gyakorlásnak köszönhetően 2015-ben 1 perc alatt 14 labdát kapott el az elülső mancsaival, miközben a hátsó lábain állt.

De nem csak tevékenységgel, adottsággal is lehet valaki világrekorder. Egy pár azért került be a világrekordok könyvébe, mert a mennyasszony 90, a vőlegény pedig 100 éves volt. A világ legidősebb macskája pedig 27 éves életkorával került fel a listára. Az amerikai Kevin Shelley 46 darabbal tartja az egy perc alatt fejjel összetört legtöbb fa vécéülőke rekordját. Na, már nem is a melltartó kikapcsolás a legfurcsább, ugye?

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