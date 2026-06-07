Őrület, elképesztő tempóban kapcsolja ki a melltartókat a török férfi – Videó
Egy perc alatt 100 melltartót kapcsolt ki egy kézzel a férfi, aki ezzel megdöntötte a korábbi csúcsot és az internet sztárja lett. Nem ez az egyetlen bizarr csúcsteljesítmény, rengeteg őrültséggel lesznek világrekorderek az emberek.
Vannak világrekordok, amelyek mögött évek kemény sportolói munkája áll, és vannak olyanok is, amelyek hallatán az ember először azt kérdezi: ilyen kategória tényleg létezik? Most a melltartó-kikapcsolási világrekord dőlt meg.
A Guinness-világrekordot komoly szakértői bizottság hitelesíti, minden részletet ellenőriznek. Az ellenőrök jelenlétében állította fel az új csúcsot a török férfi. A rekordkísérlet során egyetlen kézzel, mindössze egy perc alatt 100 melltartó kapcsát oldotta ki.
A rekord hitelesítésére csak a felvételek és a bizonyítékok részletes vizsgálata után került sor. A korábbi rekordot még 2013-ban állították fel, akkor 91 melltartó kikapcsolásával sikerült felkerülni a rekordlistára. Az új csúcstartó ezt kilenccel múlta felül, így jelentős különbséggel szerezte meg az elsőséget. Nem meglepő módon a videó gyorsan bejárta a közösségi médiát. A kommentelők többsége humorral fogadta a hírt, sokan azon viccelődtek, hogy mennyi gyakorlásra lehet szükség egy ilyen különleges képesség elsajátításához.
A rekordok között sok a bizarr
A Guinness-világrekordok adatbázisában egyébként számos hasonlóan szokatlan kategória található. Az évek során jegyeztek már fel rekordot például a legtöbb egyszerre pörgetett tányér, a legnagyobb gumicsirke-gyűjtemény vagy éppen a leggyorsabb vécéülőkén megtett futótáv kapcsán is.
2007-ben például Jeremy Harper az alabamai Birminghamből élő internetes adássorozatokban elszámolt hangosan egymillióig, és mivel ilyet még senki nem tett azelőtt, azonnal Guinness-rekorder lett belőle. A művelet 4 hónapig tartott, de megérte.
Egy rekorder kiskutyus például sok gyakorlásnak köszönhetően 2015-ben 1 perc alatt 14 labdát kapott el az elülső mancsaival, miközben a hátsó lábain állt.
De nem csak tevékenységgel, adottsággal is lehet valaki világrekorder. Egy pár azért került be a világrekordok könyvébe, mert a mennyasszony 90, a vőlegény pedig 100 éves volt. A világ legidősebb macskája pedig 27 éves életkorával került fel a listára. Az amerikai Kevin Shelley 46 darabbal tartja az egy perc alatt fejjel összetört legtöbb fa vécéülőke rekordját. Na, már nem is a melltartó kikapcsolás a legfurcsább, ugye?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre