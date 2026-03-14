A menyasszony 90, a vőlegény pedig kerek 100: világrekordot döntött az idős pár
Sokan hiszik azt, hogy egy bizonyos kor felett már csak az emlékek maradnak, de Rose és Forrest története minden szkeptikusnak fricskát mutat. Hivatalosan is ők lettek a világ legidősebb párja az esküvőjük pillanatában, bebizonyítva, hogy a szerelem nem nézi a naptárat.
Az életnek nincs lejárati dátuma, és a boldogságra sosem késő rátalálni. Rose Pollard és Forrest Lunsway nemcsak egy szép pár, hanem az élő bizonyítékai annak, hogy a szív nem öregszik – nem véletlenül emlegetik őket úgy, mint a világ legidősebb párja, akik valaha oltár elé álltak. Sam Lewis lelkész, aki 2011-ben összeadta őket, tömören foglalta össze a lényeget: „Addig nincs vége az életnek, amíg meg nem halsz.”
De miért is kapta fel a fejüket a világ erre a frigyre? Esküvők naponta köttetnek, ám Rose és Forrest nem hétköznapi eset: a menyasszony 90, a vőlegény pedig kerek 100 esztendős volt a nagy napon. Ezzel pedig hivatalosan is 82 nappal döntötték meg a korábbi Guinness-rekordot.
Így talált egymásra a világ legidősebb párja
A románc nem tegnap kezdődött. A szerelmesek még 1983-ban, egy kaliforniai nyugdíjasklub táncestjén pillantották meg egymást. Rose akkor valószínűleg nem gondolta volna, hogy közel három évtizeddel később fehér ruhában áll majd Forrest mellett. Amikor a férfi először megkérte a kezét, a nő tréfásan csak annyit felelt:
Majd a századik születésnapodon hozzád megyek!
Forrest szaván fogta, Rose pedig tartotta az ígéretét. A századik születésnapi zsúr így élete legszebb ajándékává vált: megkapta szerelme kezét a barátok és a család gyűrűjében. A nászéjszakát egy elegáns hotel lakosztályában töltötték, ahol pezsgő és eper várta az „ifjú” párt.
Mi a hosszú élet és a szerelem titka?
Forrest a lagzin elárulta: egy percig sem érzi magát száznak, inkább hatvanötnek. Vitalitását az aktív életmódnak köszönheti, hiszen világéletében a szabadban dolgozott. A tudomány is őt igazolja: az amerikai szívgyógyászok szerint a rendszeres mozgás drasztikusan csökkenti a betegségek kockázatát, Forrest pedig sosem állt le.
Közel harminc évnyi együttélés után a párnak volt néhány megfontolandó tanácsa a mai fiatalok számára is:
Szánjatok időt egymás megismerésére! Tudjátok meg, hogy ugyanazokat az értékeket valljátok-e, és szeretitek-e azt, amit a másik képvisel
–olvashatjuk a tanácsokat a Your Tango cikkében.
Együtt a kajakban is
A közös hobbi náluk nem csak a tévézést jelentette. Imádták a társastáncot, bejárták Kalifornia partjait, sőt, még Alaszkában is kajakoztak együtt. Rose szerint a legfontosabb a türelem, a megbocsátás és az, hogy sose felejtsük el kimondani: „Szeretlek”.
Bár Forrest 2014-ben, 103 éves korában elhunyt, történetük örök mementó marad: a boldogság nem korfüggő, csupán bátorság kell hozzá, hogy 100 évesen is fejest ugorjunk az ismeretlenbe.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre