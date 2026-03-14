A menyasszony 90, a vőlegény pedig kerek 100: világrekordot döntött az idős pár

Az életnek nincs lejárati dátuma, és a boldogságra sosem késő rátalálni. Rose Pollard és Forrest Lunsway nemcsak egy szép pár, hanem az élő bizonyítékai annak, hogy a szív nem öregszik – nem véletlenül emlegetik őket úgy, mint a világ legidősebb párja, akik valaha oltár elé álltak. Sam Lewis lelkész, aki 2011-ben összeadta őket, tömören foglalta össze a lényeget: „Addig nincs vége az életnek, amíg meg nem halsz.”

A világ legidősebb párja bebizonyította, hogy a szerelemnek nincs lejárati dátuma: Rose 90, Forrest 100 évesen mondta ki az igent Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

De miért is kapta fel a fejüket a világ erre a frigyre? Esküvők naponta köttetnek, ám Rose és Forrest nem hétköznapi eset: a menyasszony 90, a vőlegény pedig kerek 100 esztendős volt a nagy napon. Ezzel pedig hivatalosan is 82 nappal döntötték meg a korábbi Guinness-rekordot.

Így talált egymásra a világ legidősebb párja

A románc nem tegnap kezdődött. A szerelmesek még 1983-ban, egy kaliforniai nyugdíjasklub táncestjén pillantották meg egymást. Rose akkor valószínűleg nem gondolta volna, hogy közel három évtizeddel később fehér ruhában áll majd Forrest mellett. Amikor a férfi először megkérte a kezét, a nő tréfásan csak annyit felelt:

Majd a századik születésnapodon hozzád megyek!

Forrest szaván fogta, Rose pedig tartotta az ígéretét. A századik születésnapi zsúr így élete legszebb ajándékává vált: megkapta szerelme kezét a barátok és a család gyűrűjében. A nászéjszakát egy elegáns hotel lakosztályában töltötték, ahol pezsgő és eper várta az „ifjú” párt.

Mi a hosszú élet és a szerelem titka?

Forrest a lagzin elárulta: egy percig sem érzi magát száznak, inkább hatvanötnek. Vitalitását az aktív életmódnak köszönheti, hiszen világéletében a szabadban dolgozott. A tudomány is őt igazolja: az amerikai szívgyógyászok szerint a rendszeres mozgás drasztikusan csökkenti a betegségek kockázatát, Forrest pedig sosem állt le.

Közel harminc évnyi együttélés után a párnak volt néhány megfontolandó tanácsa a mai fiatalok számára is:

Szánjatok időt egymás megismerésére! Tudjátok meg, hogy ugyanazokat az értékeket valljátok-e, és szeretitek-e azt, amit a másik képvisel

–olvashatjuk a tanácsokat a Your Tango cikkében.