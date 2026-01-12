Kortalan szerelem - 48 év házasság után talált egy idős asszonyra a boldogság

Kortalan szerelem: egy hetvenes éveiben járó pár kötötte össze az életét abban az idősek otthonában, ahol először találkoztak. Mindketten a gyász nehézségeivel néztek szembe, a kapcsolatuk tette őket erősebbé, és immáron elválaszthatatlanná.

Egy idősek otthonában mondták ki a boldogító igent / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Kortalan szerelem: gyász és fájdalom porából született boldogság

Közösen élvezi az életet és a szerelmet az a hetvenes éveiben járó friss házaspár, akik egy georgiai idősek otthonában találkoztak először. Brena Mullins 48 éves házassága akkor ért véget, amikor a férje elhunyt. A gyászoló nő nem is sejtette, hogy az idősek otthonában ismét rátalál a szerelem. Egy tanácsadó javasolta neki, hogy próbálja ki a Montgomery County Senior Center idősek otthonát még 2023-ban. Az otthonban töltött idő alatt kártyajáték közben ismerte meg a 74 éves Bob Wagonert, aki nem sokkal a találkozás előtt veszítette el az édesanyját. Mullins elmesélte, hogy a szociális otthon többi lakója hamar észrevette, hogy a gyász és a kialakuló barátság összeköti őket.

Aztán mindenki megpróbált minket összehozni: »Nektek kettőtöknek össze kell jönnötök, össze kell jönnötök«

– emlékezett vissza az idős asszony. Wagoner így fogalmazott:

Nagyszerű érzés volt megismerni valakit... Olyan volt, mintha újra tinédzser lennél, ideges, feszült, remélve, hogy minden jól alakul, és végül így is lett.

A pár bevallotta, hogy eleinte haboztak azzal kapcsolatban, hogy a baráti kapcsolatot felváltsa a köztük lévő romantikus kapcsolódás.

Mindketten úgy gondoltuk, hogy nem akarunk összeházasodni, csak barátok maradunk, esetleg randizunk. Végül megkért, hogy legyek a felesége, de azt mondtam, hogy még nem állok készen

– tette hozzá Mullins.

Nos, ha készen állsz, akkor szólj nekem

- mondta erre a férfi.

Végül Brena elhatározásra jutott, így az idős szerelmes pár december 23-án kimondta a boldogító igent.

Habár eredetileg az anyakönyvvezetőnél szerettek volna összeházasodni, a vendéglista mérete miatt a pár úgy döntött, az idősek otthonában kötik össze az életüket, hiszen itt találkoztak először. Az idős házaspár jelenleg alig várja a tavaszt, amikor majd nászútra, amit egy tó partján, horgászással szeretnének eltölteni.

Egyszerűen megnyugtató vele lenni

– jelentette ki a férfi

Én szeretek főzni, Bob szeret enni, így minden rendben köztünk

– viccelődött Mullins a PEOPLE magazin cikkében.