Steiner Attila, a Fidesz jelöltje a 3. budapesti válósztókerületben valódi képviseletet ígér Újbudán és Hegyvidéken - interjú

Steiner Attila

Ebben a sorozatban egyenként mutatjuk be a budapesti jelölteket, hogy a választók személyesen is megismerhessék őket, gondolkodásukat és céljaikat. Steiner Attila nem kívülállóként, hanem helyiként szeretne változást hozni Újbudán és Hegyvidéken. Családjával évek óta a választókerületben él, jól ismeri a mindennapi gondokat a parkolási nehézségektől a közlekedési problémákig. Azt mondja, nem tudja tovább tétlenül nézni a leépülést, ezért vállalta a jelöltséget. Szerinte a kerületek adottságai kiválóak, mégis hiányzik a következetes képviselet, amely valóban az itt élők érdekeit szolgálná.

Miért vállalta a jelöltséget?

Nem szeretném tétlenül nézni azt, ahogy Újbuda és Hegyvidék nem az adottságainak megfelelően fejlődik. Itt vannak országos szinten a legmagasabb átlagbérek, ezek azok a városrészek, ahova mindenki szívesen költözne. Mégis a hétköznapok során azt tapasztalom, hogy ezeknek a kerületeknek ma nincs valódi gazdája, nincs, aki következetesen képviselné az érdekeinket, aki úgy igazán a mi problémáinkkal foglalkozna. Nem akarom tovább nézni a leépülést, hanem szeretnék az a közvetlen kapcsolata lenni az itt élőknek, akire számíthatnak, ha meg kell oldani a problémákat.

Ott él-e vagy élt-e a választókerületében, milyen kötődése van a helyhez?

Én itt élek a családommal, a gyermekeim itt járnak óvodába és iskolába, ide kötnek a hétköznapok, ide járunk piacra, itt kapcsolódunk ki. Több évig laktunk Németvölgyben, a Hollósy Simon utcában, amit igazán szerettünk, a legutóbbi 8 évet pedig Sasadon töltöttük, mert kinőtte a családunk a lakást. Hegyvidéken is nagyon szerettünk lakni és Újbuda is a szívünkhöz nőtt. Minden sarok őriz egy fontos emléket, egy jó beszélgetést, egy első emléket a gyerekektől. Szívesen kirándulunk Normafán, rendszeres látogatók vagyunk a játszótereken, szívesen kóstoljuk meg a gazdagréti piac friss portékáit. A gyerekek nagy kedvence a cukrászda látogatás, nálam mindig a krémes a nyerő választás. Én nem térképről ismerem a környéket, hanem utcáról utcára, intézményről intézményre. Ez a személyes kötődés adja a motivációmat arra, hogy ne csak beszéljek, hanem eredményeket is hozzak. Számomra ez nem politikai állomás, hanem otthon.

Mi a véleménye a választókerület mostani vezetéséről?

Az, hogy azok az országgyűlési képviselők, akik 2022-ben bizalmat kaptak Újbudán és Hegyvidéken, nevezetesen Orosz Anna és Hajnal Miklós, visszaéltek a választópolgárok a kapott mandátummal és cserben hagyták az itt élőket. Csakúgy, ahogyan az ellenzéki vezetésű önkormányzatok is teszik ezt. A megoldások helyett egymásra mutogatás, halogatás, a lakossági vélemények ignorálása történik. Látszatpolitikának tartom azt, amikor csak kommunikációs szinten kezelnek problémákat, vicces videókat tesznek közzé, de eredményekből, szolgáltatásokból kevés jut az itt élőknek. A kerületeknek nincs igazi gazdája, nincs felelős irányítás. Ez hosszú távon leépüléshez vezet, amit meg kell állítani.

Mi az a probléma, problémák, amik meghatározzák a választókerület mindennapjait?

Mindkét kerületben közös probléma a parkolás kérdése, az utak állapota, és a közlekedés. Ezekben a kérdésekben olyan felvetéseket hallunk folyamatosan, amiket nem tudunk támogatni. Például a családbarát Sasad koncepciót, vagy a hegyvidéki parkolási övezet bővítést sem támogatják az ott élők, az önkormányzati vezetés azonban ezt figyelmen kívül hagyja. Hegyvidéket ellepték a vaddisznók, az önkormányzat erre nem tud hatékony megoldást kínálni. A kutyapárti vezetés attól sem riad vissza, hogy a gyermekeinken spóroljon, az óvodarendszert akarják „racionalizálni”, ami a nap végén jó eséllyel vezet majd óvodabezárásokhoz. Ezek nem ideológiai kérdések, hanem mindennapi életminőséget meghatározó ügyek, amik napi szinten jelentenek félelmet, bosszúságot vagy nehézséget.

Mi lenne az első dolog, amit csinálna megválasztása esetén, és milyen hosszú távú tervei vannak?

Az országos politikából jövök, ismerem, hogyan lehet elintézni és megoldani összetett problémákat. Hidat szeretnék jelenteni a lakosság számára, hogy legyen, aki az érdekeiket képviseli az országgyűlésben, aki valóban azzal foglalkozik, hogy mitől is lesz jobb hely Hegyvidék és Újbuda. Ezzel a munkával már a választókerületi elnöki megbízatásomtól kezdve foglalkozom, vannak is eredményeink: a Kútvölgyi Tömb megújítására 5 milliárd forinti forrást nyertünk el, fővédnöke vagyok egy ingyenes sportprogramnak, ami a választókerület több részén kínál változatos mozgásformát az érdeklődők számára. Őrmezőn a piros iskola energetikai felújításán dolgozunk, Kőérberken zajvédő fal épülhet hamarosan egy régi garázssor helyén. Nem várok a megválasztásomig, mert az Újbudai és Hegyvidéki problémák sem várhatnak tovább. Mindenkit arra bátorítok, hogy keressen bizalommal, igyekszem segíteni. Amennyiben pedig megtisztelnek a bizalmukkal, akkor értük és velük közösen szeretnék tovább dolgozni azon, hogy az adottságainak megfelelően fejlődjön Hegyvidék és Újbuda!

