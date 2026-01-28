Tarnai Richárd, a Fidesz jelöltje a dél-pestiek hangját akarja bevinni a Parlamentbe - interjú

Tarnai Richárd a soron következő jelölt, akit bemutatunk. A budapesti jelöltállító gyűlését a Fidesz–KDNP januárban tartotta meg, ahol hivatalosan is bemutatták mind a 16 fővárosi egyéni képviselőjelöltet, és útjukra indították őket a 2026-os országgyűlési választásra.

Tarnai Richárd Fotó: VTF

Ebben a sorozatban egyenként mutatjuk be a budapesti jelölteket, hogy a választók személyesen is megismerhessék őket, gondolkodásukat és céljaikat.

Több évtizedes közigazgatási és közéleti tapasztalattal, helyi lakosként indul újra országgyűlési képviselőjelöltként Tarnai Richard Dél-Pesten. A kispesti születésű politikus szerint a választókerület fejlődése megtorpant, és a valódi problémák – a köztisztaság, a közbiztonság, az idősek helyzete – háttérbe szorultak az ideológiai viták mögött. Interjúnkban beszél arról, miért vállalja a jelöltséget, milyen gondokat lát legsúlyosabbnak, és mit tenne elsőként, ha újra bizalmat kapna a választóktól.

Miért vállalja a jelöltséget?

Több évtizedes közéleti és közigazgatási vezetői tapasztalatom birtokában úgy gondolom, én tudok a legtöbbet tenni a választókerületemben élőkért. A helyi közösség bizalmából korábban önkormányzati, majd országgyűlési képviselőként is szolgálhattam az itt élők érdekeit. Ez a hosszú időszak megtanított arra, hogyan állíthatom az államigazgatást hatékonyan a lakosság szolgálatába.

Ott él-e, vagy ott élt-e a választókerületben, milyen kötődése van a helyhez?

Születésemtől fogva ugyanabban a kispesti lakásban élek, családommal együtt. Számomra ez a környék nem csupán egy választókerület, hanem az otthonom, ahol minden utcát, intézményt és helyi problémát közelről ismerek.

Mi a véleménye a választókerület mostani vezetéséről?

A választókerületünknek jelenleg olyan baloldali képviselője van, aki szemlátomást elszakadt a helyi lakosok mindennapi valóságától és valódi problémáitól. Az érdemi érdekérvényesítés helyett az energiát a kormánnyal való ideológiai háborúskodásra pazarolja. Ennek pedig mi, dél-pestiek isszuk meg a levét. „Szavak helyett tettek” - ez az én hitvallásom, mint ahogy 2010-2014 között országgyűlési képviselőként is e szellemben dolgoztam. Helyi emberként olyan hidat kívánok képezni, amely valódi beruházásokat és látható, dinamikus fejlődést hoz a kispestiek, a ferencvárosiak és a pestszentlőrinciek számára egyaránt.

Mi az a probléma, problémák, amik meghatározzák a választókerület mindennapjait?

Választókerületünk jelenleg befektetési szempontból egyfajta alvó terület, ahol a fejlődés megrekedt. Elfogadhatatlannak tartom, hogy lakóhelyünkön a közterületi alkoholfogyasztás, az illegális szemétlerakás és a hajléktalankérdés megoldatlansága megkeseríti a mindennapjainkat. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk idős honfitársainkra, akiknek méltó ellátása és biztonsága központi kérdés

Mi lenne az első dolog, amit csinálna megválasztása esetén? Illetve milyen hosszú távú tervei vannak?

Azonnali egyeztetés kezdeményezése a választókerület polgáraival, valamint a helyi civil, állami és önkormányzati szervezetekkel. A valódi megoldásokhoz az itt élők és dolgozók tapasztalataira van szükség, ezért a legfontosabb lépéseket egy átfogó választókerületi konzultáció keretében, a velem együtt élők véleményére alapozva szeretném megtenni.

A Fidesz vezetése szerint minden szavazat számít, különösen Budapesten: a párt célja, hogy a fővárosban is megerősítse pozícióit, és innen is biztosítsa az országos győzelmet.