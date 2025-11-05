„Munkára jelentkezem” – Radics Béla: a Városliget térsége árva, ideje, hogy végre legyen képviselője

„Erzsébetvárosban születtem, ott nőttem fel, ott jártam iskolába, majd Zuglóba költöztem” – kezdi Radics Béla, amikor arról kérdezem, miért épp itt vállalta a jelöltséget.

Radics Béla a Városliget térségéért szál harcba 2026-ben (Fotó: Török Gergő)

Életem több mint 80-90 százalékát ebben a két kerületben éltem le. A Stefánia, Damjanich utca, a Klauzál tér, a Bethlen Gábor tér számomra nem térképen létező pontok, hanem gyerekkori emlékek. Tizenegy évesen a Klauzál téren pingpongoztam, vasárnaponként a nagyszüleimhez mentem ebédre a Lipótvár utcába, utána a Cinkotai úton át a keresztapámhoz, és hazafelé még beköszönök a szüleimhez a hetedik kerületben. Ez nekem az életem, nem kampányhelyszín.

A Fővárosi Közgyűlés jelenlegi tagja elmondta: Deutsch Tamás felkérésére, a párt országos elnökségének támogatásával vállalta el a jelöltséget a Városliget térségében.

Radics Béla szerint Külső-Erzsébetváros, Pestújhely és Zugló Budapest közepe, mégis a legelhanyagoltabb részei közé tartozik ma, ahol hiába élnek sokan, eddig nem volt valódi képviselete a helyieknek.

Most végre először lehet személyemben olyan képviselője a Városliget térségének, aki valóban a lakosságért dolgozik. Ugyanis eddig láthatóan nem volt ilyen. Ez a területrész tíz éve árva, pedig valamikor joggal nevezték Pest Rózsadombjának. A baloldal politikusai nem az itt élőkkel törődtek, hanem csupán saját karrierjüket építették, amelynek a helyiek áldozatai lettek.

A politikus a kormányzati fejlesztéseket tartja az egyetlen előre lépésnek az utóbbi időszakban:

Ami jó, azt a kormány építette ide: a Városliget-projekt, a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a mélygarázs parkoló, de ide sorolható a Puskás Aréna is, ami nem csak stadion, hanem egy teljes játszótér- és szabadidős fejlesztés, amit a zuglóiak és erzsébetvárosiak is használnak. A Városliget Budapest egyik legszebb része lett a kormánynak köszönhetően, ahová akár Pestújhely eljárnak a családok, mert szuper a játszótér is.

Arra a kérdésre, mit tenne elsőként, ha megválasztják, Radics azt mondja: dolgozni akar.

Az első és legfontosabb, hogy én dolgozni szeretnék. Ellentétben a jelenlegi képviselővel, Hadházy Ákossal. Én valóban a helyiek ügyeivel akarok foglalkozni. Most is, a fővárosban, ahol tudom, képviselem az erzsébetvárosi és a zuglói érdekeket, ezt fogom tenni a jövőben is.

Szerinte Zugló és környéke az elmúlt tíz évben lecsúszott. Erzsébetváros és Pestújhely dettó.

Zuglóban az ötvenes-hatvanas évekből megörökölt úthálózat van a mai napig. Folyamatosan épülnek a lakóparkok, de az infrastruktúra 2014-ben megállt. Papcsák idejében még voltak nagyobb fejlesztések, utána viszont a kerület durva romlásnak indult. Az elmúlt évtizedet ez a térség elbukta.

A politikus szerint a körzet „hálás, hazai terep”:

Egy olyan hely ez, ahol az ember a saját gyerekkori szomszédait, a családját, az ismerőseit képviselheti. Én nem tanulom ezt a körzetet, hanem benne élek. Nem kirándulni jövök ide, hanem haza.

Radics számára a személyes kötődés és a helyismeret a kampány alapja.

Azokkal az emberekkel találkozom nap mint nap, akikkel felnőttem. Tudom, mi a baj az utak állapotával, a köztisztasággal, a közlekedéssel, a közbiztonsággal, mert ugyanazt tapasztalom, amit ők. Amikor azt mondom, hogy Zugló, Pestújhely és Erzsébetváros problémáit meg kell oldani, nem politikai lózungból mondom, hanem mert én is ott élek ezek között a problémák között.

Radics Béla a beszélgetés során kemény szavakkal bírálta az eddigi képviselőket és polgármestereket, akik szerinte nem a helyieket, hanem saját politikai karrierjüket szolgálták.

Zugló és Erzsébetváros sajnos az utóbbi években karrierpolitikusok „ugródeszkájává vált”. Szerinte Hadházy Ákos, a jelenlegi országgyűlési képviselő „soha nem volt része ennek a közösségnek”.

Nem itteni ember. Tőröl metszett ejtőernyős. Szekszárdról jár be, és ugródeszkaként használja a mandátumát. Nézze meg a Facebook-oldalát: napszemüvegekről, ruhadarabokról és kamu zebrás sztorikról posztol megállás nélkül, de zuglói ügyekről egy szót sem ejt. Egyszerűen nem csinál semmit, csak fel veszi a fizetését. Nem véletlenül utálták ki minden pártból.

Radics nemcsak a képviselőt, hanem az erzsébetvárosi vezetést is élesen kritizálta:

Niedermüller Péter polgármester eladta a kerület maradék vagyonát. 3,5 milliárd forintnyi ingatlant értékesítettek, és a városrész semmit nem fejlődött. Kész labirintus lett a kerület, ahol csak a romlás látszik és a bulibárók kiszolgálása.

Oláh Lajosról, a szomszédos választókerület képviselőjéről is megjegyezte:

Háromhavonta posztol egyet, hogy életben van, de helyi ügyekben semmit nem tett le az asztalra. A neve ma is ismeretlenül cseng sokak számára. Mindenkinek javaslom, nézzék meg ennek az embernek a közösségi oldalát. Ott látszik, mennyit foglalkozik a helyiek problémáival.

Radics a jövőre vonatkozóan azt ígéri, hogy a helyiek véleményére fogja alapozni a munkáját.