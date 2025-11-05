„Munkára jelentkezem” – Radics Béla: a Városliget térsége árva, ideje, hogy végre legyen képviselője
A Fidesz Radics Bélát indítja a Városliget térségében 2026-ban, a politikus szerint ez a körzet évek óta „árva és magára hagyott”, és most eljött az ideje, hogy olyan képviselője legyen, aki valóban itt él, ismeri a helyiek gondjait, és nem „ugródeszkaként” tekint a mandátumra. Radics a helyi kötődéseiről, terveiről és ellenfeleiről is beszélt lapunknak.
„Erzsébetvárosban születtem, ott nőttem fel, ott jártam iskolába, majd Zuglóba költöztem” – kezdi Radics Béla, amikor arról kérdezem, miért épp itt vállalta a jelöltséget.
Életem több mint 80-90 százalékát ebben a két kerületben éltem le. A Stefánia, Damjanich utca, a Klauzál tér, a Bethlen Gábor tér számomra nem térképen létező pontok, hanem gyerekkori emlékek. Tizenegy évesen a Klauzál téren pingpongoztam, vasárnaponként a nagyszüleimhez mentem ebédre a Lipótvár utcába, utána a Cinkotai úton át a keresztapámhoz, és hazafelé még beköszönök a szüleimhez a hetedik kerületben. Ez nekem az életem, nem kampányhelyszín.
A Fővárosi Közgyűlés jelenlegi tagja elmondta: Deutsch Tamás felkérésére, a párt országos elnökségének támogatásával vállalta el a jelöltséget a Városliget térségében.
Radics Béla szerint Külső-Erzsébetváros, Pestújhely és Zugló Budapest közepe, mégis a legelhanyagoltabb részei közé tartozik ma, ahol hiába élnek sokan, eddig nem volt valódi képviselete a helyieknek.
Most végre először lehet személyemben olyan képviselője a Városliget térségének, aki valóban a lakosságért dolgozik. Ugyanis eddig láthatóan nem volt ilyen. Ez a területrész tíz éve árva, pedig valamikor joggal nevezték Pest Rózsadombjának. A baloldal politikusai nem az itt élőkkel törődtek, hanem csupán saját karrierjüket építették, amelynek a helyiek áldozatai lettek.
A politikus a kormányzati fejlesztéseket tartja az egyetlen előre lépésnek az utóbbi időszakban:
Ami jó, azt a kormány építette ide: a Városliget-projekt, a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a mélygarázs parkoló, de ide sorolható a Puskás Aréna is, ami nem csak stadion, hanem egy teljes játszótér- és szabadidős fejlesztés, amit a zuglóiak és erzsébetvárosiak is használnak. A Városliget Budapest egyik legszebb része lett a kormánynak köszönhetően, ahová akár Pestújhely eljárnak a családok, mert szuper a játszótér is.
Arra a kérdésre, mit tenne elsőként, ha megválasztják, Radics azt mondja: dolgozni akar.
Az első és legfontosabb, hogy én dolgozni szeretnék. Ellentétben a jelenlegi képviselővel, Hadházy Ákossal. Én valóban a helyiek ügyeivel akarok foglalkozni. Most is, a fővárosban, ahol tudom, képviselem az erzsébetvárosi és a zuglói érdekeket, ezt fogom tenni a jövőben is.
Szerinte Zugló és környéke az elmúlt tíz évben lecsúszott. Erzsébetváros és Pestújhely dettó.
Zuglóban az ötvenes-hatvanas évekből megörökölt úthálózat van a mai napig. Folyamatosan épülnek a lakóparkok, de az infrastruktúra 2014-ben megállt. Papcsák idejében még voltak nagyobb fejlesztések, utána viszont a kerület durva romlásnak indult. Az elmúlt évtizedet ez a térség elbukta.
A politikus szerint a körzet „hálás, hazai terep”:
Egy olyan hely ez, ahol az ember a saját gyerekkori szomszédait, a családját, az ismerőseit képviselheti. Én nem tanulom ezt a körzetet, hanem benne élek. Nem kirándulni jövök ide, hanem haza.
Radics számára a személyes kötődés és a helyismeret a kampány alapja.
Azokkal az emberekkel találkozom nap mint nap, akikkel felnőttem. Tudom, mi a baj az utak állapotával, a köztisztasággal, a közlekedéssel, a közbiztonsággal, mert ugyanazt tapasztalom, amit ők. Amikor azt mondom, hogy Zugló, Pestújhely és Erzsébetváros problémáit meg kell oldani, nem politikai lózungból mondom, hanem mert én is ott élek ezek között a problémák között.
Radics Béla a beszélgetés során kemény szavakkal bírálta az eddigi képviselőket és polgármestereket, akik szerinte nem a helyieket, hanem saját politikai karrierjüket szolgálták.
Zugló és Erzsébetváros sajnos az utóbbi években karrierpolitikusok „ugródeszkájává vált”. Szerinte Hadházy Ákos, a jelenlegi országgyűlési képviselő „soha nem volt része ennek a közösségnek”.
Nem itteni ember. Tőröl metszett ejtőernyős. Szekszárdról jár be, és ugródeszkaként használja a mandátumát. Nézze meg a Facebook-oldalát: napszemüvegekről, ruhadarabokról és kamu zebrás sztorikról posztol megállás nélkül, de zuglói ügyekről egy szót sem ejt. Egyszerűen nem csinál semmit, csak fel veszi a fizetését. Nem véletlenül utálták ki minden pártból.
Radics nemcsak a képviselőt, hanem az erzsébetvárosi vezetést is élesen kritizálta:
Niedermüller Péter polgármester eladta a kerület maradék vagyonát. 3,5 milliárd forintnyi ingatlant értékesítettek, és a városrész semmit nem fejlődött. Kész labirintus lett a kerület, ahol csak a romlás látszik és a bulibárók kiszolgálása.
Oláh Lajosról, a szomszédos választókerület képviselőjéről is megjegyezte:
Háromhavonta posztol egyet, hogy életben van, de helyi ügyekben semmit nem tett le az asztalra. A neve ma is ismeretlenül cseng sokak számára. Mindenkinek javaslom, nézzék meg ennek az embernek a közösségi oldalát. Ott látszik, mennyit foglalkozik a helyiek problémáival.
Radics a jövőre vonatkozóan azt ígéri, hogy a helyiek véleményére fogja alapozni a munkáját.
Kikérem a helyiek véleményét. Ez a körzet Alsórákos, Kis- és Nagyzugló, Istvánmező, Herminamező és a Városliget területéből áll, alulról Külső-Erzsébetváros kapcsolódik hozzá, felülről Pestújhely. Ez a térség kiabál azért, hogy itt valami történjen.
A képviselő szerint a kormány már számos fejlesztést hozott ide – iskolák, kórházak, sportlétesítmények formájában –, de mindez „fentről jött”, helyi képviselet nélkül.
Több kórház tartozik ehhez a körzethez, több milliárdos eszközbeszerzési és infrastrukturális fejlesztések zajlottak, de ezek mind kormányzati támogatások. A helyi képviselők ezekből semmit nem közvetítettek a választóik felé. A kisujjukat nem mozdították meg.
A 2026-os választásokra Radics magabiztosan készül
Könnyű dolgom van, mert pontosan tudom, ki van előttem és mit nem tett meg. Az emberek látják, ki dolgozik, és ki az, aki csak posztolgat.
Úgy érzi, a Városliget térsége végre esélyt kap arra, hogy „valaki valódi képviseletet lásson el, ne csak kampányolni jöjjön.”
Újra naggyá tesszük ezt a városrészt! Én munkára jelentkezem, nem karrierre. Ez a térség az otthonom – és az otthonomért dolgozni nem teher, hanem kötelesség.
Radics Béla az erzsébetvárosi bulinegyed problémája miatt is többször felszólalt:
