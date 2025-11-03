Megtudtuk: hivatalosan bejelentették a Fidesz zuglói jelöltjét

A jelenleg a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójában tevékenykedő Radics Bélát indítaná a kormánypárt jövőre a zuglói választókerületben – értesült a Mandiner. Úgy tudni, hogy bár Budapesten alapvetően az ellenzék esélyei a jobbak, ebből a körzetből mégis csatatér lehet, miután a botrányairól elhíresült, jelenleg is a városrészt képviselő (?) Hadházy Ákos úgy indulna újra a posztért, hogy kiszivárgott hírek szerint a Tisza Bódis Krisztát, míg a DK Komáromi Zoltán háziorvost indítaná.

Radics Bélát indítaná a kormánypárt / Fotó: Mandiner

Nem kizárt az sem, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is startvonalhoz áll egyéni jelölttel – ez így mind növeli a Fidesz jelöltjének esélyeit. Mindez egyúttal kiélezett, éles, az átlagosnál konfliktusosabb helyi kampányt vetít előre.

Érdemes megjegyezni: Magyar Péter szeptember 30-ára ígérte, hogy bemutatja, kik közül választhat a Tisza közössége egyéni jelölteket, ám ez elmaradt.

Legutóbb az hangzott el, november elején megnevezik az aspiránsokat. Bár a Momentum már jelezte, félreáll, Budapesten még több, „óellenzéki” parlamenti képviselő nem lépett vissza a meg nem nevezett Tisza-jelölt javára. Kérdés, megteszik-e majd.



