Védett ár: tudod, mennyivel olcsóbban tankolunk ma?

Három kormányrendelet jelent meg az energiaválság kezeléséről. A védett ár miatt kevesebbet kell fizetnünk, a kormány a stratégiai készletek felszabadításával biztosítja az ellátást. Mutatjuk, mekkora különbözetet jelent ez a benzin és a dízel árában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 15:22
Módosítva: 2026.03.11. 15:23
üzemanyag védett ár Orbán Viktor

Életbe lépett kedden, március 10-én a védett ár. A  szabályozás szerint a 95-ös benzin legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet literenként, miközben a kormány a teljes ellátási láncban rögzített árakkal és tartalékkészletek piacra engedésével próbálja stabilizálni az üzemanyagpiacot. 

védett ár
A védett ár miatt nem kell aggódnunk az üzemanyag ára miatt (Fotó: Tumbász Hédi / Ripost)

A kormány egyik rendelete „a biztonsági kőolajtermék-készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról” szól. Ennek értelmében a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat bocsát a piacra – ezt három helyet tárolják. Ezeket a készleteket 2026. május 15-ig lehet felhasználni – írja a Ripost.

A kiskereskedelmi árakat védi a szabályozás; a 95-ös benzin literenként legfeljebb bruttó 595 forintért, míg a gázolaj legfeljebb 615 forintért értékesíthető.

Az alábbi táblázatban mutatjuk a különbözetet a védett ár és a világpiaci ár között:

 Világpiaci ár 2026.03.11. (Ft) (átlag, forrás: holtankoljak.hu)Védett ár (Ft)
95-ös benzin

617,5

595

Dízel

642,5

615

Egy külön rendelet az üzemanyagok jövedéki adójának mértékét is módosítja. A lépéssel gyakorlatilag az Európai Unió által előírt minimumszintre csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját.

Ebben az időszakban felelőtlenség az, amit Volodimir Zelenszkij elnökkel karöltve akar a TISZA Párt: az olcsó orosz energiáról való leválást. Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték lezárásával segíti Magyar Pétert és így avatkozik bele a választásokba. Orbán Viktor miniszterelnök megüzente, hogy ellenállnak a zsarolásoknak, még úgy is, hogy az ukrán elnök már személyesen őt fenyegette meg életveszélyesen, egy ukrán magas beosztású katona pedig a családját.

 

 

