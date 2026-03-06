Így örülnek a tiszások Zelenszkij fenyegetőzésének, avagy így épül Magyar Péter „szeretetországa”

Tiszás szeretetország, ugye? Erről hazudozik Magyar Péter már egy jó ideje, miközben – vele együtt ~ a hívei a gyűlölködés mintaszobrai a Facebookon. Ez most csúcsosodott ki, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktort életveszélyesen megfenyegette. Ezeket a szavakat használta:

Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy nem fogja blokkolni a 90 milliárdot, vagy a 90 milliárdból az első részletet, és az ukrán katonáknak lesz fegyvere. Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, és akkor majd hívják fel őt és beszéljenek vele a saját nyelvükön.

Orbán Viktor később így reagált: „Zelenszkij fenyegetései nem rólam szólnak. Ő Magyarországot fenyegeti. De engem nem tud eltéríteni attól, hogy megvédjem a magyar családokat.”

Magyar Péter támogatói a legaljasabb módon reagáltak az ukrán elnök halálos fenyegetésére. Mutatjuk, hogyan épülne a tiszás szeretetország.

1. Idő előtti mennybemenetel...

Gratulálunk az ízléses kommenthez...

2. Te is sorra kerülsz majd

Ezt vehetjük konkrét fenyegetésnek?

3. Tegyék, amit tenniük kell – Nagy kár nem érné Magyarországot

A tiszás szeretetország építése közben egy erős kommentpáros, vajon ők is dobálják az öveiket?

4. Elnézést szegény Zelenszkijtől

Nyilván egy életveszélyes fenyegetés után az ukrán elnököt kell sajnálni, ugye?

5. Várja a rakétát

A többi részét nem is írjuk le inkább, vajon az illető úr is késsel a kezében szokott járkálni otthon?

6. Támogatja azt első sorból

Ha létezne „Hazaárulók kézikönyve”, akkor ajánlót írhatna nyugodtan a szerző egy ilyen „műbe”.

7. Jöjjenek az ukrán katonák

Áradjanak az ukrán katonák, Magyarországon? Akkor most az ukránok építsék a szeretetországot, ne a Tisza? Nem lehet könnyű hazaáruló fejjel gondolkodni.

8. Ez tetszik! és Jól teszi

Szomorú élete lehet a szerzőknek.

9. Dróntámadást!

A bodyshaming-párti hölgy, aki nyilván tökéletes modellalkat, annak örülne, ha egy idegen ország a magyar Miniszterelnökség központi hivatalát támadná meg. Ízlelgessük ezt a gondolatot. Egy egészséges lelkületű kommentelő igyekezett helyretenni, de rögtön elsodorta az áradó szeretetkomment.

10. Zsákkal a fején – biztosan a Tiszta nyerne