A retrósztárok nem bántak kesztyűs kézzel a Séfek séfe versenyzőivel

A Séfek Séfe versenyzőinek közös főzésen készített ételeihez ezúttal retrósztárok érkeztek a TV2 stúdiójába. Végül ők döntötték el, hogy melyik csapat jut egyenesen a verseny döntőjébe.

A Séfek Séfe mesterei helyett igazi retrósztárok értékelték az elkészült ételeket (Fotó: TV2)

Séfek Séfe retróhangulatban

Igazi retróhangulat kerekedett a Séfek Séfe stúdiójában, ugyanis hamisítatlan retrósztárok értékelték a versenyzők ételeit. Karda Bea, Marcellina, Bíró Ica, Nagy Feró, Delhusa John, Zoltán Erika, az Animal Cannibals tagjai, Császár Előd, Csordás Tibi valamint Judie, a Groovehouse énekesnője alkotta a kíméletlen zsűrit. Delhusa John már rögtön az elején kijelentette: ő bizony már-már szőrszálhasogatóan kritikus, ha az ételekről van szó, Judie pedig úgy készült fel a „vizsgáztatásra”, hogy három napig nem evett. Nagy Feró Delhusa Johnhoz hasonlóan kritikusan figyelte meg az ételeket, ugyanis, mint mondja, ha étterembe megy, ott is hangot ad az esetleges nemtetszésének. „Úgy járok étterembe is, hogyha nem főznek ugyanolyan jól, mint én, akkor ott kritizálok” – mondta Feró.

A piros csapat tagjainak a vadas fő hozzávalóiból kellett fogást készíteniük, így ők marhabélszínt, fondant burgonyát, szalonnás zöldbabot, ördögszekérgomba mártást, lyoni hagymát ás sárgarépás kevert salátát tettek a tányérokra, desszertként pedig egy csokiszószos piskótatekercset készítettek. S úgy tűnt, alkotásaik a szigorú zsűritagok tetszését is elnyerte. Császár Előd szinte az egekbe magasztalta a piros csapat által készített ételeket. „A piros csapat főétele maga volt a tökély, minden egyes eleme tökéletes volt, majdnem leestem a székről, annyira finom volt” – mondta az énekes. Judienak annyira ízlett a főétel, hogy viccesen megjegyezte, szerencsére csak holnaptól fogyózik, így nyugodt szívvel ásta bele magát a finom falatokba.

Majd a zöld csapat ételeit zsűrizték – nekik a töltött paprika hozzávalóiból kellett valami finomat alkotni. A választás most egy mexikói stílusú ételre, a házi tacóra esett, melyet pirított sertésszűz, kétszersült burgonya, sofrito rizs, salsa fesca és guacamole alkotott. A zöld csapat eperlekvárral töltötte meg a piskótatekercsét. A csapat tagjai azonban aggódni kezdtek, hiszen a krumplira már nem volt idejük, amelyet a zsűritagok is észre vettek. Sipos Tamás, Judie és Csordás Tibi gyakorlatilag alkudozott, hogy ki egye meg a főétel mellé tálalt kétszersült burgonyát.

A zöld csapatnál hiányzott a tányéromról a krumpli, pedig a többieknek volt. Ezért nagyon szigorú véleményem van. Hogyhogy én nem kaptam krumplit?

– kérdezte Nagy Feró, aki kissé megbántva érezte magát a hiányos tányérja láttán.