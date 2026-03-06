Ezzel készül március 15-re a Budavári Palotanegyed - mutatjuk az ingyenes programokat!

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából a Budavári Palotanegyedben nem csupán ünnepélyes koszorúzás, hanem egy élő, lüktető történelmi fesztivál lesz. Íme az ingyenes programok és a helyszínek listája március 15-ére.

Ilyen programokkal készül idén a Budavári Palotanegyed március 15-re. Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Ezeken a helyszíneken várják az érdeklődőket március 15-én

A programsorozat központi helyszíne a Budavári Palotanegyed újjászületett része lesz. A Csikós udvarban látványos katonai bemutatók és gasztronómia események, a lovardában kézműves foglalkozások, interaktív gyerekprogramok és táncház, a Várkert Bazárban pedig ünnepi gálaműsor és esti koncert lesz.

Milyen programok lesznek idén a Budavári Palotanegyedben?

A Csikós udvaron egész nap honvéd gyalogsági és császári sorgyalogsági őrjáratok váltják egymást, dobpergéssel és fúvószene kíséretében. A gyerekek számára a legnagyobb attrakció a lovashuszárok felvonulása és a tüzérségi bemutató lesz, ahol testközelből ismerhetik meg a korabeli fegyvereket. Ez nem csak díszszemle: a hagyományőrzők élő történelemórát tartanak, ahol a huszártanoncok toborzón és kiképzésen is részt vehetnek.

A Lovarda épülete nyújt majd menedéket, ha hűvösebbre fordulna az idő. Itt a hangsúly a kézművességen és a játékon lesz, de a néptáncműsor mellett citerás katonamesék is szórakoztatják majd a legkisebbeket.

A nemzeti ünnep nem lenne teljes hagyományőrző étkek nélkül. A Kiskalács műhelyben a magyar parasztkonyha hagyományos ünnepi tésztáinak készítésébe leshetnek be a látogatók, ahol a kalácssütés fortélyait is bemutatják.

Fontos tudnivalók az eseményről

A legtöbb program ingyenes lesz, de a nagy érdeklődés miatt több helyszínre kötelező az előzetes regisztráció. Vagyis lehetőleg senki ne induljon el foglalás nélkül, aki a belső terekbe is be szeretne jutni. Például március 15-én a Szent István-terem is ingyenesen látogatható lesz, de kizárólag online időpontfoglalással, ami itt tehető meg. A „Nem engedünk a ’48-ból!” tematikus vezetett séták is ingyenesek, de a helyek gyorsan betelnek. Jelentkezni a budaivarsetak.hu oldalon lehet. A lovardában megrendezett programok délelőtti (10:00-13:00) és délutáni (13:00-17:00) turnusokra lesznek bontva, amikre külön-külön szükséges regisztrálni a budavaripalotanegyed.hu-n.