Ezzel készül március 15-re a Budavári Palotanegyed - mutatjuk az ingyenes programokat!
Forradalmi forgatag lesz idén a budai várban a nemzeti ünnep alkalmából. Mutatjuk, milyen ingyenes programokkal készül a Budavári Palotanegyed március 15-ére, és pontosan mely helyszíneken!
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából a Budavári Palotanegyedben nem csupán ünnepélyes koszorúzás, hanem egy élő, lüktető történelmi fesztivál lesz. Íme az ingyenes programok és a helyszínek listája március 15-ére.
Ezeken a helyszíneken várják az érdeklődőket március 15-én
A programsorozat központi helyszíne a Budavári Palotanegyed újjászületett része lesz. A Csikós udvarban látványos katonai bemutatók és gasztronómia események, a lovardában kézműves foglalkozások, interaktív gyerekprogramok és táncház, a Várkert Bazárban pedig ünnepi gálaműsor és esti koncert lesz.
Milyen programok lesznek idén a Budavári Palotanegyedben?
- A Csikós udvaron egész nap honvéd gyalogsági és császári sorgyalogsági őrjáratok váltják egymást, dobpergéssel és fúvószene kíséretében. A gyerekek számára a legnagyobb attrakció a lovashuszárok felvonulása és a tüzérségi bemutató lesz, ahol testközelből ismerhetik meg a korabeli fegyvereket. Ez nem csak díszszemle: a hagyományőrzők élő történelemórát tartanak, ahol a huszártanoncok toborzón és kiképzésen is részt vehetnek.
- A Lovarda épülete nyújt majd menedéket, ha hűvösebbre fordulna az idő. Itt a hangsúly a kézművességen és a játékon lesz, de a néptáncműsor mellett citerás katonamesék is szórakoztatják majd a legkisebbeket.
- A nemzeti ünnep nem lenne teljes hagyományőrző étkek nélkül. A Kiskalács műhelyben a magyar parasztkonyha hagyományos ünnepi tésztáinak készítésébe leshetnek be a látogatók, ahol a kalácssütés fortélyait is bemutatják.
Fontos tudnivalók az eseményről
A legtöbb program ingyenes lesz, de a nagy érdeklődés miatt több helyszínre kötelező az előzetes regisztráció. Vagyis lehetőleg senki ne induljon el foglalás nélkül, aki a belső terekbe is be szeretne jutni. Például március 15-én a Szent István-terem is ingyenesen látogatható lesz, de kizárólag online időpontfoglalással, ami itt tehető meg. A „Nem engedünk a ’48-ból!” tematikus vezetett séták is ingyenesek, de a helyek gyorsan betelnek. Jelentkezni a budaivarsetak.hu oldalon lehet. A lovardában megrendezett programok délelőtti (10:00-13:00) és délutáni (13:00-17:00) turnusokra lesznek bontva, amikre külön-külön szükséges regisztrálni a budavaripalotanegyed.hu-n.
A napot egy nagyszabású előadás zárja majd
A Várkert Bazárban 18 órakor Szarka Gyula (Ghymes) Kossuth-díjas művész megzenésített Petőfi-versei csendülnek fel. Az est különlegessége, hogy Pindroch Csaba színművész és a Budapesti MediCantare Vegyeskar is közreműködik az előadásban, így a népzenei alapok klasszikus és színházi elemekkel ötvöződnek. Erre az eseményre itt lehet belépőt vásárolni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre