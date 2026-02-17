Orbán Viktor: Március 15-én Békemenet. A legnagyobb.

Sajtótájékoztatót tartott a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Köhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA), melynek elnöke, Csizmadia László bejelentette: Március 15-én Békemenetet tart a CÖF-CÖKA. Hozzátette: a pontos útvonalat és a Békemenet kezdési időpontját később fogják ismertetni. Az elnök mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt a Békemeneten.

Fotó: NurPhoto via AFP

Ennek kacsán Orbán Viktor a következőt posztolt a Facebook-oldalán:



