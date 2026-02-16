Orbán Viktor: Eddig sem tétlenkedtünk, de holnaptól nincs pardon
A Fidesz–KDNP bemutatta országos listáját.
Hétfőn a Fidesz–KDNP bemutatta országos listáját, amely kijelöli a kormánypártok politikai irányvonalát a következő ciklusra. A „kerethirdetésként” is emlegetett eseményen nemcsak a biztos befutó helyek sorsa dől el, hanem az is láthatóvá válik, mekkora teret kap a generációváltás és a rutinos politikai tapasztalat a nemzeti táborban.
Kövér László a Fidesz országos választmányának elnöke, a Magyar Országgyűlés elnöke tartotta a köszöntőt. Beszédében megköszönte az elmúlt négy év munkáját, valamint azoknak a képviselőtársaknak is köszönetet mondott, akik nem indulnak, vagy olyan helyen szerepelnek, amely nem ígér nekik mandátumot.
A KDNP az utolsó történelmi párt
Semjén Zsolt nemzet- és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes is beszédet mondott a FIDESZ-KDNP Kerethirdetésén.
A KDNP a nagy öregek pártja
– sokan mondják ezt Semjén Zsolt szerint, aki szintén felszólalt a Fidesz országos választmányán.
A KDNP elnöke elmondta, hogy két volt kereszténydemokrata országgyűlési képviselőnek a boldoggá avatása van folyamatban.
− Mint keresztény párt, az örökkévalóságnak a pártja vagyunk – jelentette ki ezután Semjén. Elmondta, hogy a KDNP maradt az egyetlen történelmi párt.
Ez az igazi erőnk
Orbán Viktor azzal kezdte a beszédét, hogy a Fidesz rengeteg arca van, nagy párt, erős közösség, sokféle ember.
Ez az igazi erőnk. Ezt látják, ha megnézik a most elfogadott választási listánkat
- jelentette ki a kormányfő. Hozzátette: 55 nap van hátra a választásokig, ennyi ideje van az embereknek, hogy megfontolják a döntésüket. Azt azonban már most tudni lehet, hogy mit akar a Fidesz-KDNP:
- Dolgozzon ötmillió ember,
- egymillió forintos átlagbér,
- legyen minden dolgozó fiatalnak saját otthona,
- az édesanyák adómentességének teljes kiépítése,
- a 14. havi nyugdíj teljes bevezetése a ciklus végére.
A miniszterelnök megismételte: ez egy Old Spice kormány: Bizonyíték, nem ígéret!
Orbán Viktor elmondta, hogy azt is tudni lehet, hogy mit akar az ellenfél. Hiába nem árulják el az igazat, mert akkor megbuknának. Azért így is tudni lehet. A kormányfő emlékeztetett: legutóbb Münchenben megkötöttek egy titkos paktumot a brüsszeli elittel. Ezt Németországban és Németországgal hozták tető alá. Ez lényegében a DK és a Tisza Párt programja:
- Feladják a magyar vétójogot Brüsszelben;
- Részt vállalnak Ukrajna pénzügyi támogatásában;
- Támogatják Ukrajna Európai Uniós tagságát.
A miniszterelnök szerint azonban nagyon fontos, hogy azt is tudni, hogy mit képvisel a Fidesz-KDNP
Mi vagyunk a békepártiak, akik ellenezzük a háborút, nem engedjük, hogy elvigyék a pénzüket Ukrajnába, megakadályozzuk, hogy elvigyék a fiataljainkat Ukrajnába, mi vagyunk a biztos választás!
A miniszterelnök elmondta, neki hetente meg kell küzdenie a Tisza Párt megbízóival Brüsszelben. A Shell, az Erste is elküldte az embereit, világos küldetéssel, vegyék vissza az emberektől az energiacégek, bankok és a multik pénzét, amit a nemzeti kormány elvont.
Ebből lett 13. 14. havi nyugdíj, és családtámogatás és rezsicsökkentés.
Az ő barátaik az európai háborús párt vezetői, akik Münchenben nyíltan elmondták, hogy a Tiszát támogatják az áprilisi választásokon. Szerintük folytatni kell a háborút, addig amíg Oroszország ki nem merül.
A Fidesz politikai közösségéről Orbán Viktor elmondta: elszántak, jókedvűek, vidámak, erősek és derűsek. Eközben szerinte a másik oldalon bosszúvágyat terjesztenek. Ezért vetemednek arra, hogy bűnözőket gyűjtsenek hordába és uszítsák a fideszes gyűlésekre. Nem a jobbítás szándéka vezetik őket, hanem a gyűlölet – rögzítette. A kormányfő úgy véli, hogy a felheccelt embereket könnyen lehet az Erste és a Shell szolgálatába állítani.
Nem is volna ellenünkre, ha egyszer megtapasztalnák, hogy milyen, amikor egyszer azok zsebelik ki őket, akiket hatalomba emeltek. Azonban ezt nem engedhetjük, mert Magyarország ennél jóval többet érdemel
– tette hozzá. Elmondta, hogy a Fidesz-KDNP országos listáján együtt szerepelnek a vidékiek és a budapestiek, a vállalkozók, Lakitelek, fideszesek és KDNP-sek,a romák, a gazdák. A miniszterelnök szerint a következő országgyűlésben olyan frakciójuk lesz, ami szélesen tudja képviselni a magyar társadalmat, és támasza, szilárd hátországa lehet a nemzeti kormánynak.
Politikai feltételei is voltak annak, hogy valaki a Fidesz listájára kerüljön:
- Nemet kell mondani a magyarok kifosztására (No Shell, no Erste!)
- Nem járulnak hozzá egy brüsszeli birodalom létrehozásához, ehhez végső soron ugyanis a magyar parlamentnek is hozzá kell járulnia, de a fideszesek nem ültetik trónra se Ursulát, se Manfrédet.
- Nemet kell mondaniuk Ukrajna uniós csatlakozására, ugyanis ez sem lehetséges a magyar parlament döntése nélkül.
- Nemet kell mondani a háborúra. Az európaiak eldöntötték, ők háborúba mennek, de Magyarországnak ebből ki kell maradnia.
Eddig sem tétlenkedtünk, de holnaptól nincs pardon, nincs kifogás, nekiindulunk, és belemasíroznunk az április 12-i győzelembe. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
– zárta beszédét Orbán Viktor.
A Fidesz honlapján pedig közben meg is jelentek a konkrét nevek. A választáson 93 listás helyet osztanak ki, ennyi jelöltet hirdetett ki a Fidesz-KDNP.
Orbán Viktor beszédét itt lehet visszanézni:
