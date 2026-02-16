Orbán Viktor: Eddig sem tétlenkedtünk, de holnaptól nincs pardon

Hétfőn a Fidesz–KDNP bemutatta országos listáját, amely kijelöli a kormánypártok politikai irányvonalát a következő ciklusra. A „kerethirdetésként” is emlegetett eseményen nemcsak a biztos befutó helyek sorsa dől el, hanem az is láthatóvá válik, mekkora teret kap a generációváltás és a rutinos politikai tapasztalat a nemzeti táborban.

Fidesz-KDNP kerethirdetés - Fontos üzenetet küldött Orbán Viktor Fotó: MW / MW

Kövér László a Fidesz országos választmányának elnöke, a Magyar Országgyűlés elnöke tartotta a köszöntőt. Beszédében megköszönte az elmúlt négy év munkáját, valamint azoknak a képviselőtársaknak is köszönetet mondott, akik nem indulnak, vagy olyan helyen szerepelnek, amely nem ígér nekik mandátumot.

A KDNP az utolsó történelmi párt

Semjén Zsolt nemzet- és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes is beszédet mondott a FIDESZ-KDNP Kerethirdetésén.

A KDNP a nagy öregek pártja

– sokan mondják ezt Semjén Zsolt szerint, aki szintén felszólalt a Fidesz országos választmányán.

A KDNP elnöke elmondta, hogy két volt kereszténydemokrata országgyűlési képviselőnek a boldoggá avatása van folyamatban.

− Mint keresztény párt, az örökkévalóságnak a pártja vagyunk – jelentette ki ezután Semjén. Elmondta, hogy a KDNP maradt az egyetlen történelmi párt.

Ez az igazi erőnk

Orbán Viktor azzal kezdte a beszédét, hogy a Fidesz rengeteg arca van, nagy párt, erős közösség, sokféle ember.

Ez az igazi erőnk. Ezt látják, ha megnézik a most elfogadott választási listánkat

- jelentette ki a kormányfő. Hozzátette: 55 nap van hátra a választásokig, ennyi ideje van az embereknek, hogy megfontolják a döntésüket. Azt azonban már most tudni lehet, hogy mit akar a Fidesz-KDNP:

Dolgozzon ötmillió ember,

egymillió forintos átlagbér,

legyen minden dolgozó fiatalnak saját otthona,

az édesanyák adómentességének teljes kiépítése,

a 14. havi nyugdíj teljes bevezetése a ciklus végére.

A miniszterelnök megismételte: ez egy Old Spice kormány: Bizonyíték, nem ígéret!

Orbán Viktor elmondta, hogy azt is tudni lehet, hogy mit akar az ellenfél. Hiába nem árulják el az igazat, mert akkor megbuknának. Azért így is tudni lehet. A kormányfő emlékeztetett: legutóbb Münchenben megkötöttek egy titkos paktumot a brüsszeli elittel. Ezt Németországban és Németországgal hozták tető alá. Ez lényegében a DK és a Tisza Párt programja:

Feladják a magyar vétójogot Brüsszelben;

Részt vállalnak Ukrajna pénzügyi támogatásában;

Támogatják Ukrajna Európai Uniós tagságát.

A miniszterelnök szerint azonban nagyon fontos, hogy azt is tudni, hogy mit képvisel a Fidesz-KDNP

Mi vagyunk a békepártiak, akik ellenezzük a háborút, nem engedjük, hogy elvigyék a pénzüket Ukrajnába, megakadályozzuk, hogy elvigyék a fiataljainkat Ukrajnába, mi vagyunk a biztos választás!

A miniszterelnök elmondta, neki hetente meg kell küzdenie a Tisza Párt megbízóival Brüsszelben. A Shell, az Erste is elküldte az embereit, világos küldetéssel, vegyék vissza az emberektől az energiacégek, bankok és a multik pénzét, amit a nemzeti kormány elvont.

Ebből lett 13. 14. havi nyugdíj, és családtámogatás és rezsicsökkentés.

Az ő barátaik az európai háborús párt vezetői, akik Münchenben nyíltan elmondták, hogy a Tiszát támogatják az áprilisi választásokon. Szerintük folytatni kell a háborút, addig amíg Oroszország ki nem merül.