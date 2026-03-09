RETRO RÁDIÓ

Tavaszi családi nap a Fonóban – színes programok kicsiknek és nagyoknak

Fergeteges lesz a hangulat a Fonóban március 14-én, 10 órától.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 16:17
program családi nap fonó

Változatos tavaszi családi programokkal várják az érdeklődőket, szombaton a Fonóban. A rendezvény célja, hogy közös élményt kínáljon családoknak, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt: koncerttel, előadással, táncházzal és kreatív foglalkozásokkal készülnek a szervezők. 

Tavaszi családi nap a Fonóban

„Kaland várja az egész családot!” elnevezésű program minden érdeklődő számára ingyenesen látogatható.

A kapunyitás 9:30-kor lesz, a rendezvény pedig 10 órakor kezdődik az Alma Együttes koncertjével, amely már évek óta a családi rendezvények egyik legnépszerűbb fellépője.

11 órától Hamar Judit pszichológus és Hamar János addiktológiai konzultáns tartanak előadást a digitális függőség témájában, amely a mai családok mindennapjait érintő kérdésekre ad szakmai iránymutatást.

Evvel párhuzamosan elindul a táncház 11:30-kor, ahol Magyar Soma és barátai gondoskodnak a hangulatról és a talpalávalóról. Egy rövid ebédszünet után, 13:30-tól újra kezdetét veszi a táncos mulatság, amely egészen a 15 órás zárásig tart.

A nap folyamán 11 és 15 óra között a gyerekeket és a kreatív kedvű felnőtteket kézműves foglalkozások várják, emellett csillámtetoválás és arcfestés is készül.

A rendezvény házigazdája Kocsondi Márk, Dél-Buda fideszes országgyűlési képviselőjelöltje.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hiszen a programok ingyenesek, és a cél egy vidám, közösségi hangulatú családi nap megteremtése.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu