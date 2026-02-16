RETRO RÁDIÓ

Legalább 6 millió emberhez jutott el Orbán Viktor évértékelője

Rengeteg magyar választóhoz jutott el Orbán Viktor idei évértékelő beszéde, mintegy 5,9 millió magyar találkozott csak a hagyományos médiában az eseményekről szóló beszámolókkal - írja a Nézőpont Intézet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 12:28
orbán viktor tisza párt nézőpont intézet fidesz - kdnp

A nyomtatott és elektronikus magyar sajtóban összesen 673 híranyag foglalkozott vasárnap estig a kormányfő mondanivalójával, amelynek közel 60 százaléka (395 híranyag) közvetlenül a beszédről, a többi annak utólagos összefoglalásáról szólt. Ez a rengeteg cikk érthette el potenciálisan a közel 6 millió választót, amely meghaladja a választáson várhatóan résztvevő polgárok számát is - olvasható az elemzésben.

Forrás: Nézőpont Intézet
Orbán Viktor évértékelőjében a Fidesz-KDNP várható győzelméről, kormányának további feladatairól és a brüsszeli bürokratáknak és a nagytőkének a Tisza Párttal kötött, a rezsicsökkentést és a családpolitikai intézkedéseket veszélyeztető koalíciójáról beszélt. A megjelent híranyagok túlnyomó része pozitívan számolt be az eseményekről. A 673 cikk közül 52 semleges, 46 kritikus megközelítést alkalmazott, ezzel szemben 575 pozitívan viszonyult az elhangzottakhoz és az egész rendezvényhez.

 

 

