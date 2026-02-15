RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat

Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban tartott évértékelőjén felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki megkapja, amit akart.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 13:39
Orbán Viktor Tisza Párt Évértékelő 2026

Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban tartott évértékelőjén felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki megkapja, amit akart. A Tisza Párt kiélheti kielégítetlen politikai ambícióit, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel elküldheti a magyarok pénzét Ukrajnába, és betolhatja Ukrajnát az Európai Unióba. Legalábbis ez a Tisza terve – írja a Bors.

Orbán Viktor
Orbán Viktor évértékelő beszédet tart / Forrás: MW 

Orbán Viktor: valóban rendszerváltást akarnak, hoznák a brüsszeli rendszert

Orbán Viktor hangsúlyozta: igazuk van, amikor azt mondják, rendszerváltásra készülnek. A magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jön a brüsszeli rendszer.

Rezsicsökkentés, családtámogatás, otthonteremtés, ezeknek lőttek.

