Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat
Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban tartott évértékelőjén felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki megkapja, amit akart.
Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban tartott évértékelőjén felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki megkapja, amit akart. A Tisza Párt kiélheti kielégítetlen politikai ambícióit, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel elküldheti a magyarok pénzét Ukrajnába, és betolhatja Ukrajnát az Európai Unióba. Legalábbis ez a Tisza terve – írja a Bors.
Orbán Viktor: valóban rendszerváltást akarnak, hoznák a brüsszeli rendszert
Orbán Viktor hangsúlyozta: igazuk van, amikor azt mondják, rendszerváltásra készülnek. A magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jön a brüsszeli rendszer.
Rezsicsökkentés, családtámogatás, otthonteremtés, ezeknek lőttek.
