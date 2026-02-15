RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A Tisza brüsszeli kreálmány, kell valaki Magyarországról is, aki sohasem mond nemet a brüsszeli parancsoknak

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében felhíva a figyelmet arra, hogy a Tisza brüsszeli kreálmány, kell valaki Magyarországról is, aki sohasem mond nemet a brüsszeli parancsoknak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 09:47
Évértékelő 2026 Tisza Ursula von der Leyen Weber Orbán Viktor Brüsszel

A Tisza Párt kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében hangsúlyozta, hogy a párt szerinte egyértelműen brüsszeli kreálmány.

Orbán Viktor
Orbán Viktor az évértékelő beszédet mond 2026.02.14. / Fotó: MW

Orbán Viktor: a Tisza idegen érdekek szülte báb

Orbán Viktor meglátása szerint a Tiszát német politikai körök hozták létre Manfred Weber vezetésével és Ursula von der Leyen támogatásával. Brüsszelben ezt természetes folyamatnak tekintik, mert ott bevett gyakorlatnak tartják, hogy legyen Magyarországnak is olyan politikai szereplője, aki nem mond nemet a brüsszeli elvárásokra.

Orbán Viktor hozzátette, hogy ez nem új jelenség, már a 2024-es európai parlamenti választás idején is hasonló folyamatok zajlottak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
